Il y aura un ensemble supplémentaire dans la collection Super Mario LEGO

La gamme de jouets LEGO inspirée de Super Mario Bros.est une réalité et il y a quelques jours, nous avons appris les détails sur le prix et ce qu’ils incluent. La collection initiale devait se composer de 3 ensembles, qui seraient en vente à partir du 1er août. Cependant, il y avait une surprise, car peu de temps après, un nouvel ensemble a été révélé que certains utilisateurs pouvaient obtenir gratuitement.

LEGO a annoncé que, avec Mario Starter Course, Piranha Plant Power Slide et Bowser’s Castle Boss Battle, il ferait également ses débuts avec l’ensemble Monty Mole & Super Mushroom le 1er août.

Cet ensemble se compose de plusieurs panneaux qui évoquent une section désertique. Le forfait comprend également un bloc POW, un Super Mushroom, un Monty Mole et un Stone-Eye (la roche grise inclinée géante dans l’image ci-dessous), avec lesquels Mario peut interagir électroniquement. Il est important de dire que Mario est vendu séparément, et cet ensemble ne fonctionne pas si vous n’avez pas non plus la figure du plombier.

Ensemble Monty Mole & Super Mushroom

Au cas où vous l’auriez manqué: LEGO a parlé de la possibilité qu’il y ait des chiffres d’autres IP de Nintendo.

Comme les autres packs de la collection, ce titre peut être associé à l’original Mario. Cet ensemble sera le moins cher de la collection jusqu’à présent, car il se vendra 14,99 $. La meilleure chose est que certains ont pu l’obtenir gratuitement, car il était disponible en tant qu’incitatif de pré-vente pour le cours Mario Starter sur le site officiel de LEGO. Cependant, les unités se sont vendues rapidement et il n’est plus possible de précommander des ensembles.

Comment l’armement interactif fonctionnera avec l’application mobile

Qu’avez-vous pensé du nouvel ensemble? Achèterez-vous tous les forfaits? Lequel avez-vous le plus aimé? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que les figurines LEGO aient une interaction électronique, ne vous attendez pas à ce qu’elles fonctionnent avec les consoles Nintendo. Si vous êtes intéressé par toute la gamme d’objets de collection, vous ne pouvez pas manquer les détails de leur sortie et de leur prix. Vous pouvez trouver plus de nouvelles sur LEGO en visitant cette page.

