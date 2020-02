Il y aura un milliard de joueurs en ligne d’ici 2024, révèle une étude

Au fil des ans, l’industrie du jeu vidéo s’est développée au point qu’elle est désormais considérée comme une forme de divertissement “grand public”. Non seulement nous avons une plus grande variété dans les titres qui sont à notre disposition, mais aussi le nombre de joueurs a considérablement augmenté, et d’ici 2024, ce nombre devrait dépasser le milliard d’utilisateurs.

Une nouvelle étude par le portail Ligue des paris garantit que le nombre de joueurs en ligne ou en ligne atteindra 877,3 millions pour cette année. Pour obtenir ces informations, chaque joueur pouvant participer à des jeux en ligne de consoles, d’ordinateurs personnels ou d’applications a été pris en compte.

Ces dernières années, on estime que le nombre d’utilisateurs en ligne a augmenté de près de 50 millions par an, et d’ici 2020, les données indiquent qu’il pourrait y avoir une augmentation de 11,8%, un pourcentage qui continuera de croître régulièrement. Actuellement, La Chine C’est le pays avec le plus grand nombre d’utilisateurs connectés simultanément, avec un chiffre qui pourrait atteindre 324,5 millions cette année.

Et puisque nous parlons de jeux vidéo, nous avons découvert aujourd’hui quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de la Xbox Series X, et si vous voulez tout savoir sur ce sujet, suivez ce lien. Pour la section de Sony Nous avons également de nouvelles informations, mais cela se concentre sur votre contrôle, au lieu de votre prochaine console.

Source: Ligue des paris

