il y aura un nouveau jeu pour The Witcher après le lancement de Cyberpunk 2077

Les aventures de Geralt de Rivia commenceront alors que nous nous promènerons dans Night City.

CD Projekt REDElle a été couronnée deuxième entreprise européenne. Ceux qui ont une fois adapté les romans deAndrzej Sapkowskiles jeux vidéo créant la saga de The Witcher, ont été consolidés aujourd’hui en tant que marque de jeux vidéo de qualité. Son prochain travail, Cyberpunk 2077, a son arrivée prévue cette année, étant l’un des titres les plus attendus de 2020.

L’entreprise existe depuis longtemps avec un concept de titre en têteMais un doute assaille tous les fans des aventures deGeralt de RiviaQuand arrive The Witcher 4?Adam Kicinski, Vice-président et cofondateur de CD Projekt RED, s’est entretenu avec Eurogamer Pologne en déclarant queL’étude commencera le développement d’un nouveau jeu vidéo pour The Witcher après le lancement de Cyberpunk 2077..

En outre, Kicinski précise quel’entreprise prend beaucoup de temps avec un concept en tête pour le titre, bien qu’il ne révèle pas plus de détails pour savoir s’il faut suivre la ligne des versements précédents ou s’il s’agit d’un jeu inspiré de son univers. On peut penser qu’après l’énorme succès de la série The Witcher sur Netflix, la chasse au sorceleur ne s’arrêtera pas là.

Cyberpunk 2077 sera mis en vente en septembreThe Witcher 3: Wild Hunt, est toujours un succès. Le jeu recevra désormais 80% de ses revenus sur Steam grâce à ses bonnes ventes, ayant des chiffres astronomiques avec plus de50 millions de dollarsdepuis octobre 2018. Ces données nous font déjà croire que CD Projekt RED n’a pas abandonné le récif d’or que cette franchise représente.

D’un autre côté, Cyberpunk 2077 est l’autre grand pari du studio polonais. Le titre atteindraPlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadiale lendemain17 septembre. Il ne faudra pas longtemps pour se promener dans Night City, mais tant que l’attente durera, si vous voulez tout savoir sur ce jeu, ne manquez pas les 46 choses que nous savons sur Cyberpunk 2077.

