Il y aura un nouveau projet Earthbound! Mais ce n’est peut-être pas ce que vous attendez

Earthbound (connue sous le nom de Mother in Japan) est l’une des franchises dont les fans de Nintendo se souviennent le plus affectueusement. Cependant, depuis la sortie du dernier épisode, Mère 3 en 2006 – et seulement au Japon -, un nouveau titre n’a pas été connu, mais plus de détails sur les annulations passées l’ont été. Malgré cela, la série a attiré de nombreux fans à travers le monde, qui sont toujours à la recherche d’une annonce sur la franchise. Ce jour semble être aujourd’hui, mais peut-être pas ce à quoi ils s’attendent.

Hobonichi, la société d’édition fondée par le créateur de Earthbound (Shigesato Itoi), a communiqué via Twitter qu’il travaillait sur un projet lié à la franchise RPG, qui porte le nom de «Project Mother of Hobonichi».

Le message japonais indique, selon une traduction de l’utilisateur de Twitter ClydeMandelin, que Hobonichi sortira un livre qu’aucun fan de la série ne voudra manquer, car il comprendra tous les dialogues et textes des 3 jeux Mère, Mère ( Earthbound Beginnings), Mother 2 (Earthbound) et Mother 3 (qui ne sont jamais arrivés en Amérique). Pour le moment, comme vous pouvez l’imaginer, on ne sait pas s’il y aura un emplacement pour ce livre pour l’Occident, mais il sera publié au Japon fin 2020.

Un nouveau jeu Mother pourrait-il arriver?

Si cela ne vous a pas excité, peut-être plus tard, quelque chose sera annoncé au sujet de la franchise que vous aimez, car le meilleur de tous est qu’il a été mentionné qu’avant la sortie du livre, il y aura plus de nouvelles, ce qui suggère que le projet mère Hobonichi sera une série de surprises que les fans apprécieront. Il y a même une page faisant allusion à ce projet.

Bien qu’à première vue, il ne semble pas qu’un nouveau jeu sera annoncé, les fans ne perdent pas espoir que Nintendo ramènera cette franchise RPG. En fait, il y a quelques semaines, ils se sont excités après avoir appris que Hobonichi recherchait des illustrateurs de mangas qui connaissaient bien Mère. Maintenant, nous pouvons imaginer que peut-être cette série de surprises comprend l’annonce d’un manga ou d’un livre avec des illustrations … peut-être.

D’un autre côté, il y a encore de l’espoir qu’un nouveau jeu soit dans cette série d’annonces. Bien que le créateur de la série, Itoi, ne soit peut-être pas en charge, il a déjà été mentionné qu’il pourrait y avoir un nouveau projet, mais en charge d’un autre studio.

Nous t’informerons; Pendant ce temps, nous partageons la vidéo promotionnelle.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Que pensez-vous de Hobonichi? Pensez-vous qu’aujourd’hui plus que jamais, Mère pourrait revenir? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous ne connaissez pas cette série Nintendo, nous vous invitons à vérifier ce que Shigesato Itoi a dû faire pour y arriver. Malheureusement, il y a eu des projets liés à la mère qui n’ont pas abouti et ici vous pouvez voir à quoi cela ressemblerait. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Earthbound en consultant cette page.

