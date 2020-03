Il y aura une bande dessinée Horizon: Zero Dawn et ce sera une préquelle du jeu

Le monde des jeux vidéo et celui de la bande dessinée continue de se rejoindre. Maintenant, nous le disons puisque Titan Comics prépare une bande dessinée pour Horizon: Zero Dawn, qui sera une préquelle du jeu et qui sortira cette année.

Titan Comics a annoncé qu’Horizon: Zero Dawn aura une nouvelle bande dessinée écrite par Anne Tolle (travaillé sur le jeu Guerrilla et Days Gone) et illustrée par Ann Maulina. Nous y visiterons le monde créé par Guerrilla Games avant les événements du jeu pour suivre Talanah, un chasseur qui cherche un but après la disparition d’Aloy.

Dans cette histoire, Talanah rencontrera un nouveau type de machine à tuer et devra enquêter sur cette nouvelle menace. Ce qui précède, car il s’agit d’une situation qui pourrait gravement affecter votre tribu.

“Les fans adoreront les histoires que nous avons à raconter sur Yalanah et Aloy lorsque nous étendrons l’univers Horizon: Zero Dawn dans une nouvelle série de bandes dessinées”, a déclaré Tolly Mags, éditeur de Titan Comics.

Le premier numéro de la bande dessinée Horizon: Zero Dawn sortira le 22 2020. Pour le moment, on ne sait pas par quels moyens il sera distribué.

Horizon: Zero Dawn est disponible sur PlayStation 4 depuis 2017 et dans quelques mois, vous pourrez y jouer sur PC. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que ce jeu offre, nous vous recommandons de cliquer ici.

