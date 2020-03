Il y aura une forte pénurie de copies physiques de Final Fantasy VII Remake

Comme nous le savons tous, le coronavirus a le monde dans un état d’incertitude à mesure que la situation évolue. Certains pays prennent des mesures préventives beaucoup plus strictes que d’autres, mais nous ne pouvons pas nier la crise que nous traversons. Malheureusement, c’est quelque chose qui se reflète également dans l’industrie du jeu vidéo, et si vous espériez avoir votre copie physique de Remake de Final Fantasy VII Le jour de son lancement, vous feriez mieux d’envisager de l’acheter numériquement.

Bien que le jeu se conformera en temps et en forme à son lancement le 10 avril, Square Enix a déclaré qu’en raison du coronavirus, il y aurait une grave pénurie de copies physiques:

Libérez les informations de mise à jour. # FF7R pic.twitter.com/oZ6XXBX5hR

– FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) 18 mars 2020

“En raison des circonstances extraordinaires auxquelles le monde est confronté en raison de la pandémie de COVID-19, nous voulons vous informer de l’impact que cela aura sur la prochaine version de Final Fantasy VII Remake.

Notre priorité est la santé et le bien-être de nos fans et clients, en tenant compte des conseils régionaux et de ceux de l’Organisation mondiale de la santé.

La sortie mondiale de Final Fantasy VII Remake aura lieu le 10 avril. Cependant, avec des changements imprévisibles dans la distribution et l’environnement de vente au détail variant selon les pays, il est fort probable que beaucoup d’entre vous ne pourront pas obtenir votre copie physique du jeu lors du lancement.

Nous surveillons la situation quotidiennement et travaillons avec nos partenaires et équipes de vente au détail Square Enix à travers l’Europe et l’Amérique, pour faire de notre mieux et nous assurer qu’un si grand nombre d’entre vous puissent jouer au jeu le 10 avril.

Nous voulons vous tenir au courant avant le lancement, et nous prévoyons de republier quelque chose ce vendredi 20 mars avec plus de nouvelles. Alors, restez à l’écoute sur nos chaînes officielles. »

Source: Square Enix

