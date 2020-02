Ils accusent le racisme du nouvel anime de Pokémon Sword & Shield

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que The Pokémon Company a publié un nouveau chapitre de Pokémon: Twilight Wings, l’anime Web consacré à Galar. Bien que son histoire ait plu à beaucoup, elle en a également dérangé d’autres, qui l’ont accusé de racisme pour un détail.

Ce qui se passe, c’est que Bea, la protagoniste du chapitre et leader du gymnase dans Galar, a un teint plus clair dans Pokémon: Twilight Wings que dans Pokémon Sword & Shield. Alors que dans les jeux, il apparaît avec un teint brun, dans l’anime, sa peau ressemble à plusieurs nuances plus claires.

Voici une image qui montre la différence de Bea dans Pokémon Sword & Shield et Pokémon: Twilight Wings.

Pour de nombreux utilisateurs, ce changement était un autre cas de blanchiment ou de blanchiment. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est une pratique dans laquelle les personnages issus de minorités sont représentés par des acteurs blancs. Dans ce cas, la critique survient parce qu’un personnage avec un teint foncé a été changé pour devenir blanc.

Tout le monde ne pense pas la même chose

Alors que plusieurs voix ont accusé le racisme de l’étude responsable de Pokémon Twilight Wings, d’autres pensent le contraire. En fait, plusieurs voix se sont élevées pour reconnaître la différence, mais excluent qu’il s’agit d’un cas de blanchiment.

Par exemple, le médium Hachima Kikou note qu’au Japon, il y a des gens qui pensent que le teint de Bea est différent à cause de l’éclairage du chapitre. Rappelons que dans cet épisode, Bea passe la plupart du temps dans des endroits ensoleillés à s’entraîner avec son Pokémon de type Combat.

