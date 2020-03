Ils affirment que la Battle Royale de Call of Duty ne sera pas totalement indépendante

L’une des principales rumeurs que les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare (2019) sont très impatients est l’arrivée possible de la Battle Royale, qui s’appellerait soi-disant Warzone. La rumeur disait que cet ajout serait indépendant du jeu de base, mais de nouveaux indices suggèrent qu’il le sera probablement, mais partiellement.

À travers une vidéo, la chaîne YouTube TheGamingRevolution (via Comic Book) a fourni des indices plus officieux sur Warzone. Selon les informations, les rumeurs concernant un éventuel mode totalement indépendant de Call of Duty: Modern Warfare (2019) ne sont pas entièrement correctes, car il aurait un type de communication avec le jeu de base.

Selon TheGamingRevolution, Warzone sera quelque chose d’indépendant et même de gratuit, mais pour profiter de tous ses avantages, il sera nécessaire d’avoir une copie du jeu. Cela est censé être le cas car la progression du mode de jeu sera liée à celle de Call of Duty: Modern Warfare (2019), notamment avec le classement et le système Battle Pass.

Qu’est-ce que tout cela signifie?

Les fichiers trouvés dans le jeu suggèrent que ceux qui n’ont pas le titre principal peuvent ne pas avoir accès à certaines fonctionnalités, on pense qu’il y aura une sorte de limitation dans la progression, ce qui pourrait réduire les récompenses pouvant être obtenues (comme les cosmétiques et les opérateurs), qui invitera les utilisateurs à obtenir le jeu principal pour pouvoir débloquer tous les ajouts.

Un Battle Royale atteindra-t-il le nouveau Call of Duty?

Bien que la source soit très fiable, selon Comic Book (en tenant compte du fait que les informations précédentes se sont avérées vraies), la vérité est que pour le moment il n’y a aucune confirmation d’Infinity Ward ou d’Activision, donc elle n’est pas connue avec certitude s’il existe un tel mode de jeu. Cependant, il existe des indices autres que ceux-ci qui suggèrent qu’il est réel et sera révélé bientôt.

Même certaines mesures prises par Activision contre des informateurs (qui ont révélé des détails sur Warzone) pourraient être des indicateurs que ce mode existe et que la société n’attend que le moment idéal pour le présenter publiquement. Nous te tiendrons informé.

Et vous, vous attendez-vous à ce mode? Pensez-vous qu’il sera complètement indépendant du titre principal? Seriez-vous d’accord avec ce modèle de progression? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Certains indices dans le titre suggéraient que Warzone serait révélé le 3 mars, mais comme vous le voyez, ce n’était pas le cas. Cependant, des indices non officiels continuent d’apparaître, tandis qu’Activision n’en dit rien.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC: vous pouvez en savoir plus si vous visitez son fichier ou si vous consultez notre revue écrite.

