Ils affirment que le coronavirus n’arrêtera pas la production de la série de The Witcher

Plusieurs pays à travers le monde accordent une attention croissante au coronavirus et ont mis en œuvre plusieurs mesures intenses pour arrêter sa propagation. Une partie très affectée par cela est l’Europe, où la production de la saison 2 de The Witcher a lieu, qui a été très réussie. Cependant, le coronavirus n’entraînera pas le report de ce processus par Netflix.

Malgré le fait que plusieurs pays d’Europe prennent des mesures intenses pour réduire le risque de propagation du coronavirus, il semble que la production de The Witcher ne sera pas affectée, selon un rapport de Redanian Intelligence, une source fiable qui suit de près liés à la série Netflix originale.

La célèbre société a suspendu l’enregistrement d’autres séries originales dont l’enregistrement a lieu au Canada et aux États-Unis, mais apparemment, cela n’arrêtera pas l’enregistrement de la saison 2 de The Witcher. Selon les informations, à ce jour, le 14 mars, il n’y a pas d’instructions pour modifier la période de production, à laquelle participent des célébrités telles que Freya Allan, Anya Chalotra et, bien sûr, Henry Cavill.

The Witcher est tourné en Europe, un endroit touché par le coronavirus

La source indique que, mis à part un changement dans l’enregistrement d’une scène dû à la disponibilité d’un acteur, la production se déroule comme prévu. L’endroit où il est actuellement enregistré est au Royaume-Uni. Compte tenu de l’augmentation du risque de coronavirus en Europe, il est probable que les plans de production changeront brusquement, mais jusqu’à présent, tout semble indiquer qu’il ne sera pas interrompu.

