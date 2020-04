Ils affirment que le développement de Deep Down a progressé plus qu’on ne le pense

C’est en 2013 que Capcom a surpris avec l’annonce de Deep Down, un nouveau jeu qui viendrait exclusivement sur PlayStation 4. Les années ont passé et nous n’avons rien entendu sur le développement de ce titre attendu par de nombreux utilisateurs de la console Sony.

Capcom a renouvelé la marque Deep Down à plusieurs reprises, mais n’a pas fait le point sur l’état actuel du projet. Beaucoup craignent que le jeu soit annulé et ne voient jamais la lumière.

Qu’est-il arrivé au développement de Deep Down?

Malheureusement, rien n’indique que Deep Down va faire ses débuts à un moment donné. Malgré cela, des informations intéressantes viennent de voir le jour qui seraient liées à l’état actuel de son développement.

Selon un rapport de Video Games Chronicle, la création de Deep Down a fait beaucoup de progrès. Si elle était confirmée, ce serait une nouvelle assez décourageante, car il est à noter que Capcom a achevé presque tout le développement du jeu avant de l’oublier.

Le médium indique que l’état du jeu était “presque complet” avant que le studio ne décide de le mettre de côté pour se concentrer sur d’autres titres. On ne sait pas avec certitude pourquoi Capcom a abandonné Deep Down, donc tout indique qu’il ne fera pas ses débuts bientôt.

Comme nous l’avons mentionné, Capcom n’a rien révélé sur l’état actuel de développement du jeu, donc cette information devrait être considérée comme une rumeur pour l’instant.

Deep Down débutera-t-il un jour?

Yoshinori Ono, producteur du jeu, a déclaré en 2015 que le titre n’avait pas été annulé, car il n’avait eu que des changements majeurs dans sa direction. Il semble donc que le projet soit toujours en place.

C’est à la fin de l’année dernière qu’Ono a souligné que le titre n’avait pas été annulé. La créatrice a précisé que l’équipe d’origine en charge du jeu n’était pas actuellement ensemble. De plus, Ono a révélé qu’ils n’avaient pas abandonné le jeu, car ils le prennent en compte chaque année pour leurs futurs projets.

Si Capcom prévoit réellement de retourner travailler dans Deep Down, il est difficile de le voir sur PlayStation 4, car la nouvelle génération et PlayStation 5 devraient arriver cette année. Il faudra donc attendre pour en savoir plus sur ce titre.

Selon Capcom, Deep Down est toujours en développement. Recherchez plus d’informations sur le jeu sur ce lien.

