Ils affirment que le film BioShock est revenu et est en développement

BioShock est l’une des franchises qui a brillé dans la dernière génération de consoles, en particulier pour l’excellent travail qu’Irrational Games a fait pour créer un monde sous-marin. L’impact du titre a été tel qu’il a même été annoncé qu’il y aurait une adaptation au grand écran, mais malheureusement la dernière chose que nous savions sur le projet est qu’il a été annulé. Après plusieurs années de silence, il semble que les fans devraient de nouveau s’énerver, car les rapports indiquent que la production aura une seconde chance après tout.

Selon un rapport de We Got This Covered, le film a repris son développement, Universal ayant décidé de sauver le projet. Ces informations ne sont pas officielles, mais le site indique que c’est la même source qui a révélé que The Legend of Lost Treasure 3 était en cours de développement et que Han reviendrait à Fast and Furious. Comme vous le savez, ces 2 révélations se sont avérées vraies.

Comme vous pouvez l’imaginer, les détails sont rares. On ne sait pas si Universal travaillera avec les fondamentaux créatifs de Gore Verbinski, le réalisateur d’origine, ou s’ils travailleront à partir de 0 sur le film, on ne sait pas qu’un autre réalisateur sera en charge du projet ou si Universal apportera Verbinski pour le retour du film.

Qu’est-il arrivé au film BioShock?

Ce projet serait porté par Gore Verbinski (The Hoop, Pirates des Caraïbes), réalisateur du film, mais a révélé qu’il serait annulé en raison du coût élevé de production ainsi que du classement qu’il aurait (R). Selon le créateur, ils n’obtiendraient pas le soutien en sachant que beaucoup serait dépensé pour une production avec cette classification. Au cas où vous ne le sauriez pas, la série BioShock se caractérise par présenter des environnements sombres, des ennemis tout aussi terrifiants et une société en déclin, en plus d’un combat très violent, raisons pour lesquelles ils ont mérité une telle classification.

Alors que près d’une décennie s’est écoulée depuis que nous avons appris l’annulation du film, les temps n’ont pas beaucoup changé autour des productions de ce type. Il est difficile de trouver quelqu’un pour soutenir ces films, car le classement est restrictif et cela évite qu’il n’atteigne pas un large public, ce qui au final se reflète dans les bénéfices, qui ne suffisent pas à justifier les coûts de production.

Cela dit, il faut également tenir compte du fait que celui qui est revenu au stade de développement ne signifie pas que le projet devient une réalité; mais dans le processus, il peut être à nouveau abandonné ou être un autre indice de son retour hypothétique. Nous vous invitons donc à attendre les détails officiels et à garder espoir que cela se réalisera. Nous en profitons pour vous rappeler que 2K a officiellement annoncé qu’un nouvel épisode de la franchise est en développement, donc ça n’a pas l’air si fou que le film prenne forme et qu’une sortie simultanée soit prévue.

Si vous pensez que vous êtes le seul à vouloir regarder un film BioShock, vous vous trompez. En fait, Guillermo del Toro s’intéressait à elle et a mentionné il y a quelques années que ce serait quelque chose qui en résulterait. Au cas où cette production vous exciterait, on vous dit qu’il y avait même de l’art conceptuel et on a appris que Ken Levine était de ceux qui pensaient que ce ne serait pas une bonne idée et qu’en fin de compte il était responsable de l’annulation. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette franchise si vous consultez cette page.

