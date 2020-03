Ils annoncent MR. Le jeu de puzzle addictif de DRILLER DrillLand Bandai Namco est de retour!

Ce nouvel épisode de la série fera ses débuts sur Switch et PC avec des mises à jour majeures de ses graphismes et de son gameplay.

Parmi les surprises duNintendo Directqui est venu par surprise aujourd’hui était présentM. Driller DillLand, le nouvel épisode de la série de jeux de puzzle deBandai Namcoqui est présenté pour la première fois enNintendo Switchet cela aussiPCà travers deSteam.

Le gameplay classique de M. Driller est de retour dans cet épisode pour Switch et PCComme prévu, le titreconserve son gameplay classiquedans lequel les joueurs doiventpercez votre chemin vers les niveaux inférieursdétruire les blocs colorés et surveiller leur niveau d’oxygène. A cette occasion, les joueurs seront invités à unparc d’attractions secretditTerre d’aneth, situé à 500 mètres de profondeur sous terre; vous devrezexplorez les cinq attractionsdu parc, chacun avec son propre ensemble demécanique unique et boss finaux.

Profitant de son lancement sur Nintendo Switch, M. Driller DrillLand incluramode multijoueur localpour jusqu’à quatre joueurs qui peuvent jouer avec un contrôleur Joy-Con chacun. Afin de ne pas aliéner de nouveaux joueurs, unMode décontractépour ceux qui préfèrent explorer les attractions à un rythme tranquille et sans trop de tracas.

M. Driller DrillLand a une première prévue pour le prochain25 juinsur Switch et PC. Nous vous rappelons que le Nitnendo Direct Mini a laissé des annonces importantes ainsi que la confirmation de l’arrivée de divers titres et adaptations à la console hybride.

