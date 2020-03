Ils assurent que DOOM Eternal pour Switch nous surprendra

DOOM Eternal est en développement pour Nintendo Switch, mais nous devrons attendre plusieurs mois pour y jouer. Heureusement, il semble que l’attente en vaudra la peine, car ils disent que cette version va nous surprendre.

Dans une conversation avec US Gamer qui a eu lieu à PAX East 2020, Marty Stratton, producteur d’id Software, a parlé de la version Nintendo Switch de DOOM Eternal. Là, il a dit que c’est un port qui “surprendra les gens” et croit que le public va l’adorer.

La mauvaise nouvelle est que, pour le moment, Stratton n’est pas prêt à partager une fenêtre de lancement DOOM Eternal pour Switch. La seule chose que vous pouvez vous assurer est que le port continue de progresser et que Panic Button fait du bon travail.

«Nous n’avons vraiment pas parlé de dates ou de quoi que ce soit. Je peux dire que je l’ai joué il y a une semaine et je suis impressionné. Notre partenaire pour cela, Panic Button, je les ai mentionnés à plusieurs reprises en tant que maîtres de la plate-forme et ils le démontrent à nouveau. Je pense que cela va vraiment surprendre les gens (…) Je le vois toujours dans les commentaires lorsque nous sortons une vidéo: “J’ai hâte de la lire sur Switch, j’ai hâte de la lire sur Switch”. Je pense que les gens vont l’adorer », a expliqué le producteur.

Travailler à faire de DOOM Eternal on Switch la meilleure version possible

Mais pourquoi cela prendra-t-il plus de temps pour arriver? Selon Stratton, bien que le projet soit sur la bonne voie et que Panic Button soit maître de son art, il y a du travail à faire.

Comme mentionné par la création, afin que DOOM Eternal puisse atteindre Switch, plusieurs ajustements doivent être effectués. Cela dit, tout l’effort est de s’assurer qu’il s’agit du meilleur port possible pour cette plateforme.

“Menus, interface utilisateur (…) de nombreux ajustements sont nécessaires pour s’assurer, une fois, qu’il s’agit de la meilleure version possible sur Nintendo Switch”, a-t-il conclu.

DOOM Eternal sera présenté le 20 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Gardez à l’esprit que le port pour Nintendo Switch arrivera plus tard, donc les fans de Nintendo divertiront avec Animal Crossing: New Horizons plus tard ce mois-ci.

