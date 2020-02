Ils assurent qu’un nouveau Ratchet & Clank sera publié sur PlayStation 5

Bien que nous sachions que la PlayStation 5 fera ses débuts cette année, il y a encore beaucoup de détails que nous ne connaissons pas sur les plans de Sony. C’est pourquoi le catalogue de lancement de la console est un mystère complet. Cela dit, il y a déjà ceux qui disent qu’un nouveau Ratchet & Clank sera l’une des premières versions de la PlayStation 5.

Les informations proviennent de Colin Moriaty, ancien éditeur d’IGN et animateur du podcast Sacred Symbols +. Dans ce document, il a mentionné que Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment ont l’intention de lancer un nouveau Ratchet & Clank. Ce jeu serait l’une des premières versions de PlayStation 5 et serait le projet que Insomniac Games lancerait avant la suite de Marvel’s Spider-Man.

«Nous allons avoir un nouveau Ratchet & Clank entre [Spider-Man y su secuela] sur PlayStation 5. Je pense que ce sera un jeu de lancement, ce jeu Ratchet & Clank qui est en développement depuis longtemps au sein d’Insomniac », étaient les mots de l’ancien membre de l’IGN.

Rappelons qu’en avril 2016, Insomniac Games et Sony ont sorti Ratchet & Clank, une réinterprétation pour PlayStation 4 du premier titre de la franchise, accompagné d’un film. Cette version a battu des records de vente pour la série Insomniac Games, il n’est donc pas déraisonnable de penser à la possibilité pour Sony de voir de bon œil la possibilité d’une nouvelle livraison.

Il est important de noter que, pour le moment, Sony Interactive Entertainment n’a pas montré qu’il prévoyait de livrer un nouvel épisode de Ratchet & Clank. Dans cet esprit, il est important que vous preniez les informations simplement comme une rumeur. Nous serons au courant et vous informerons si le distributeur fait une annonce à ce sujet.

Et vous, aimeriez-vous un nouveau Ratchet & Clank? Comment imaginez-vous que ce serait? Dites-le nous dans les commentaires.

