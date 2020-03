Ils confirment avoir tué Luis Alfonso Mendoza, voix de Gohan

Il y a quelques heures, nous vous avons informé de la mort malheureuse de Luis Alfonso Mendoza, doubleur mexicain connu pour être la voix d’un adulte Gohan dans Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Les premières versions des faits indiquaient qu’il s’agissait d’un meurtre et de nouveaux rapports le confirment.

Le Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico a publié une déclaration sur Twitter dans laquelle il a rendu compte du meurtre de 3 personnes dans la Colonia Portales du Benito Juárez Alcandía, dans la capitale du pays. Ces événements ont eu lieu dans l’après-midi du samedi 29 février.

Le rapport des autorités n’a pas révélé l’identité du défunt en déclarant seulement qu’il s’agissait de 2 hommes et d’une femme. Cela dit, les informations de Notimex ont confirmé que les victimes de cet homicide étaient Luis Alfonso Mendoza; Lourdes Adame, épouse de la comédienne Mendoza; et le frère de Lourdes Adame.

Le malheureux homicide de ces 3 personnes a eu lieu à l’extérieur d’ArtSpot, une école de doublage située au 604 Balboa Street 604, à Colonia Portales Nortes dans la mairie de Benito Juárez à Mexico.

Il convient de mentionner que Luis Alfonso Mendoza et Lourdes Adame enseignent le doublage depuis plus de 24 ans. Dans ArtSpot, le couple avait quelques salles de doublage et une cabine radio dans lesquelles ils ont contribué à forger le talent de plusieurs générations d’acteurs de voix et de personnes intéressées par cet art.

Comme Infobae le mentionne, les voisins de la SSC disent que les événements se sont produits après le différend foncier. Le meurtrier a tiré sur Adame alors qu’il montait dans un véhicule et a ensuite attaqué Mendoza et son beau-frère, qui se trouvaient entre la voiture et l’entrée ArtSpot.

La CSC et le parquet ont trouvé le corps de l’agresseur à l’intérieur d’une adresse également située sur la rue Balboa. Comme indiqué, le sujet s’est tiré une balle dans la tête avec l’intention de se suicider, mais il a continué de montrer des signes vitaux à l’arrivée des ambulanciers.

Qui étaient Luis Alfonso Mendoza et Lourdes Adame?

Luis Alfonso Mendoza et Lourdes Adame étaient un couple de doubleurs mexicains qui ont consacré leur carrière à donner la voix à différents personnages et à former de nouveaux doubleurs.

Avec une carrière de plus de 40 ans dans le monde du doublage, Luis Alfonso Mendoza a donné la parole à des personnages tels que Gohan de Dragon Ball Z, Kon de Bleach et Sheldon Cooper de The Big Bang Theory. Dans le monde des jeux vidéo, il a collaboré à des projets tels que Call of Duty: Black Ops II, Dead Rising 4; Injustice 2; Deus Ex: Manking Divided et Watch Dogs 2.

Pour sa part, Lourdes Adame avait moins de rôles reconnus, mais plusieurs d’entre eux étaient des personnages importants de notre enfance. Parmi eux se trouvent Dixie Kong et Baby Kong de Donkey Kong Country, ainsi qu’Amy de Bananas en pyjama. Il a également donné la voix à plusieurs personnages de Boyster, l’huître.

Dans LEVEL UP, nous présentons nos condoléances aux proches et aux proches de Luis Alfonso Mendoza et Lourdes Adame. Nous vous souhaitons également la paix dans votre dernier repos.

