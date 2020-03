Ils créent le premier lit pour les joueurs au Japon

L’industrie du jeu vidéo a connu une croissance impressionnante ces dernières années, et le résultat est certainement remarquable. De plus en plus d’entreprises rejoignent cette gigantesque industrie d’une manière ou d’une autre, mais les dernières nouveautés au Japon en termes d’accessoires pour faciliter la vie des joueurs sont concernées, c’est vraiment bizarre, dans une certaine mesure.

L’entreprise japonaise Bauhutte Il a développé un lit pour les joueurs dont le but est de vous empêcher de vous relever à moins d’avoir à aller aux toilettes. L’idée derrière ce concept est que l’utilisateur a à sa disposition tout objet dont il peut avoir besoin pendant une session de jeu.

Par exemple, le bureau peut être réglé à une certaine hauteur, et sa base peut être utilisée pour placer un moniteur ou un téléviseur. Il comprend également un panier où vous pouvez placer des commandes ou même un casque. Et si vous êtes un joueur de PC, alors vous adorerez savoir que vous pouvez placer votre clavier sur une table à roulettes pour le déplacer où vous le souhaitez.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, ce lit a presque tous les compartiments auxquels vous pouvez penser pour une session de jeu, même un espace pour stocker de la nourriture et des boissons. Regardez par vous-même dans les images suivantes:

Via: Le bord

.