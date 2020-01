Ils créent un programme qui emmène l’oie de Untitled Goose Game sur votre PC

Untitled Goose Game est un jeu qui a représenté une grande irruption dans la scène indie en raison de la proposition particulière qu’il a présentée. Dès les premiers jours sur le marché, la livraison est devenue très populaire et était déjà annoncée pour les consoles et les PC. Si le curieux protagoniste vous a captivé et que vous voulez l’emmener partout, vous pouvez le faire vous accompagner dans vos activités quotidiennes sur PC, mais attention, il fera le sien sur votre PC.

Le titre oie est devenu une sensation d’Internet à tel point qu’un utilisateur était responsable de l’emporter sur PC pour accompagner tous ses fans. Grâce à un programme, le personnage virtuel vous suivra dans tout ce que vous ferez sur PC, laissant des traces de boue sur tout l’écran, mais sachez qu’il sera très coquin comme dans le jeu et ses actions ne connaîtront aucune limite.

Ainsi, le personnage curieux volera parfois le curseur et ne vous laissera pas le déplacer, retirer des mèmes des dossiers et interrompre vos sessions de jeu avec des messages et des images, de sorte que vous pouvez être sûr qu’en peu de temps vous vivrez ce que ressentent les pauvres êtres humains Ils interagissent avec lui dans le jeu.

Le gestionnaire du programme est l’utilisateur de samnchiet et l’a mis gratuitement à la disposition de tous via la plateforme itch.io, mais vous pouvez également faire un don pour soutenir l’auteur.

Nous vous laissons une vidéo de l’oie en action.

Qu’avez-vous pensé de ce programme? Êtes-vous prêt à passer du temps avec l’oie emblématique? Avez-vous essayé le jeu original? Dites-le nous dans les commentaires.

Peu de temps après sa sortie sur PC, le titre a été confirmé pour PlayStation 4, Xbox Game Pass et Nintendo Switch. Grâce au très bon accueil, le titre a très rapidement vendu son premier million d’exemplaires et a suscité la créativité de nombreux utilisateurs.

