Ils découvrent que Half-Life: Alyx peut être joué sans appareil VR

Bien que Half-Life: Alyx ait été créé comme une expérience purement VR, un objectif qu’il a rencontré avec un grand succès, il semble que Valve savait dès le premier moment que pour la communauté PC, il n’y a pas d’impossibilités et au moment où beaucoup se demandaient si à tout moment ce serait possible de profiter de cette livraison sans casque, quelqu’un a découvert qu’il était désormais possible de le faire.

Selon un rapport de Wccftech, le fondateur de Valve News Network, Tyler McVicker, a découvert qu’il était possible d’assigner la plupart des commandes essentielles de Half-Life: Alyx à une souris et un clavier, rendant le titre jouable et mettant remettre en question la nécessité d’avoir un casque de réalité virtuelle. McVicker a partagé ses conclusions via sa chaîne Twitch, montrant qu’il est possible de se lancer dans les affaires dans Half-Life: Alyx pour essayer de le diffuser à un éventail plus large de joueurs.

Cela dit, la communauté enthousiaste des PC devrait commencer à fonctionner afin que Half-Life: Alyx puisse être apprécié sans appareil VR, bien sûr, tant que Valve ne s’y oppose pas. En ce sens, il semble que la société sache que quelque chose se produira tôt ou tard car, comme l’a mentionné Robin Walker, concepteur du jeu, il peut y avoir des mods afin qu’un casque ne soit pas nécessaire et, en fait, l’attente de Valve C’est à l’accueil qui a une telle proposition car au cas où les joueurs la considéreraient comme une bonne chose, ils considéreront qu’ils n’ont pas réussi à créer une expérience de réalité virtuelle exclusive.

Half-Life: Alyx est disponible sur PC et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouvel épisode de la franchise qui pourraient signifier son retour glorieux et la possibilité réelle de la troisième partie.

