Ils donnent des copies de SteamWorld pour aider à lutter contre le coronavirus!

En raison du coronavirus (COVID-19), le monde a dû s’adapter selon des mesures restrictives pour empêcher la propagation possible de cette maladie. Cela a amené les gens à avoir plus de temps libre à la maison et, dans certains cas, moins d’argent. Pour alléger cette situation mondiale et divertir les gens, des jeux gratuits sont apparus dans diverses boutiques en ligne et aujourd’hui les gestionnaires de jeux SteamWorld ont annoncé qu’ils se joindraient à cette initiative et donneraient des centaines de copies de leurs jeux.

Le développeur Image & Form et le distributeur Thunderful Publishing distribueront un total de 1000 exemplaires de SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest ou SteamWorld Heist pour Nintendo Switch ou PC (Steam) et tout le monde peut en réclamer un.

Au cas où vous l’auriez manqué: Grâce en grande partie au coronavirus, Steam a battu son record d’utilisateurs simultanés.

Comment gagner un jeu gratuit sur SteamWorld?

La bonne chose est que ce concours est ouvert à tous dans le monde. Il suffit de saisir cette page et de remplir le formulaire avec les coordonnées personnelles (email) par lesquelles le code sera envoyé, soit depuis Nintendo Switch ou PC. Dans le formulaire, vous devez spécifier le jeu que vous préférez, ainsi que la plate-forme.

Dans le cas de Nintendo Switch, vous devez tenir compte du fait que le code qui sera envoyé sera compatible avec un compte Nintendo eShop nord-américain. Si vous n’en avez pas, n’oubliez pas que la Nintendo Switch peut fonctionner avec un compte Nintendo de n’importe quelle région.

Il n’est possible de participer qu’une seule fois et la promotion se terminera le 30 mars, mais n’oubliez pas que les exemplaires sont limités, il est donc très probable qu’elle se termine plus tôt.

Les jeux SteamWorld seront plus accessibles pendant la quarantaine

Comme si cela ne suffisait pas, le PDG d’Image & Form, Brjánn Sigurgeirsson, a annoncé que dans un avenir proche, tous les jeux de la franchise SteamWorld bénéficieront d’une réduction impressionnante d’au moins 50% dans tous les grands magasins numériques. afin d’aider tout le monde à passer un bon moment au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Que pensez-vous de cette promotion? Êtes-vous satisfait du geste Image & Form? Avez-vous réussi à en réclamer une copie? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que dans le cadre des efforts pour garder les joueurs à la maison, Steam propose une large sélection de titres. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à SetamWorld si vous visitez cette page.

Nous vous laissons une bande-annonce des jeux que vous pouvez obtenir grâce au bon acte d’Image & Form et de Thunderful Publishing.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.