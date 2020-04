Ils feront une série télévisée de Brothers in Arms

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Brothers in Arms est une franchise très appréciée des joueurs enthousiastes de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’il semble compliqué que nous allons bientôt voir un nouvel épisode, nous aurons une série télévisée basée sur ce FPS.

Selon The Hollywood Reporter, Gearbox Software est sorti avec Scott Rosenbaum pour produire une série de Brothers in Arms. Ce sera une production qui, comme les jeux vidéo, sera basée sur des événements de la Seconde Guerre mondiale.

La série Brothers in Arms racontera l’histoire de 8 soldats qui doivent sauver leurs colonels des forces de l’Axe avant de leur révéler leurs plans du jour J.

Maintenant, ce ne sera pas tout, car la série se concentrera également sur des personnages des deux côtés de la guerre. Aussi, nous pourrons voir des personnages de personnages historiques de ce conflit guerrier.

“J’adore les histoires que nous racontons dans les jeux et nous avons plus à raconter, mais cette émission de télévision nous permet d’explorer ce sujet et ses effets sur les relations et les gens de manière plus large”, a déclaré Randy Pitchford, PDG de Logiciel de boîte de vitesses.

La source affirme que les premiers chapitres de Brothers in Arms seront basés sur l’opération Tiger, un procès à grande échelle pour l’invasion du jour J. Cette opération a rencontré plusieurs problèmes.

Qui collaborera à la série Brothers in Arms?

Comme nous l’avons déjà mentionné, la série Brothers in Arms sera réalisée en collaboration avec Scott Rosenbaum. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un producteur exécutif qui a collaboré à des productions comme Queen of the South, V et Gang Related.

En revanche, il est également confirmé que Jean-Julien Baronnet (Assassin’s Creed); Richard Whelan (Band of Brothers: The Pacific) et Sean Haran (chef d’entreprise chez Gearbox) seront les producteurs de Brothers in Arms.

Il est important de noter que la série télévisée Brothers in Arms manque encore de réalisateurs. C’est pourquoi le projet n’est pas encore en phase de production.

Et que pensez-vous de ce projet? Êtes-vous excité pour cette série? Dites-le nous dans les commentaires.

