Ils filtrent plus de détails sur la Battle Royale de Call of Duty; il sera gratuit et aura un jeu croisé

Déjà plusieurs rumeurs et rapports ont assuré que Call of Duty aura une nouvelle Battle Royale qui sera indépendante de Modern Warfare. Maintenant, de nouveaux détails sur ce mode ont été divulgués, ce qui le rend très intéressant. Surtout parce qu’ils mentionnent que ce sera un mode libre et qu’il y aura du cross-play.

Ce qui se passe, c’est que Chaos, un youtubeur concentré sur Call of Duty, a mis en ligne une vidéo de 11 minutes consacrée au partage d’informations sur Warzone, la Battle Royale of CoD. Ce qui est intéressant, c’est qu’il semble que la vidéo ait été publiée avant l’échéance, car Activision n’a encore fait aucune annonce concernant cette modalité.

Dans la séquence, youtuber révèle quelques détails importants sur Warzone. Le plus frappant est qu’il s’agira du premier opus de la série à être proposé en free-to-play et en cross-play. Cela signifie que vous pouvez le télécharger sur PlayStation 4, Xbox One ou PC et y jouer avec vos amis à partir d’autres plateformes.

Un autre point important est que la carte Warzone promet d’être très grande. Bien que la taille exacte soit inconnue, ses dimensions devraient surprendre les joueurs. On dit également qu’il s’agira du premier Battle Royale avec un support pour 150 joueurs.

Warzone: une Battle Royale avec des nouvelles

Gardez à l’esprit que Warzone suivra la formule de base des autres Battle Royale. Autrement dit, vous y tomberez une île, vous sortirez pour obtenir du matériel et éliminer les ennemis, en essayant d’être le dernier debout.

Cela dit, le projet Activision et Infinity Ward cherche également à avoir des nouvelles qui le distinguent de la concurrence. L’un d’eux est que vous devrez obtenir de l’argent lorsque vous le trouverez couché ou que vous accomplissez des tâches. Cet argent vous permettra d’obtenir des armes aux points d’achat.

Ce n’est pas tout, car Warzone aura également un mécanisme de retour, mais ce sera différent des autres jeux. Ici, lorsque vous mourrez pour la première fois dans chaque match, vous apparaîtrez dans une prison et si vous parvenez à vous échapper, vous pouvez retarder le match. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour y parvenir, vous devrez d’abord vaincre d’autres joueurs dans des batailles 1v1.

Quand Call of Duty: Warzone sortira-t-il?

Il est important de noter que la vidéo n’a pas révélé la date de sortie de Warzone, la nouvelle Battle Royale de Call of Duty. Cela indique seulement qu’il sera disponible lorsque la vidéo sera officiellement lancée, ce qui nous en dit peu.

Rappelons qu’un rapport publié il y a quelques semaines indiquait que Warzone pourrait atteindre Call of Duty: Modern Warfare le 10 mars. Compte tenu de ces informations et de la vidéo qui a été divulguée, il semble possible que cette semaine, nous verrons la Battle Royale.

Et que pensez-vous de ce que propose Warzone? Êtes-vous excité pour le mode? Dites-le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Modern Warfare est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS en cliquant ici.

