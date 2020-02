Ils filtrent une version jouable de StarCraft: Ghost pour Xbox

Pour diverses raisons, la relation entre StarCraft et les consoles ne raconte pas une histoire agréable et l’un des passages qui l’expliquent est StarCraft: Ghost, action shooter et tiers furtif développé par Nihilistic Software et qui serait publié par Blizzard pour PS2, GameCube et Xbox. Malheureusement, le processus de développement n’a pas été comme prévu et le projet a passé des années dans les limbes jusqu’à son annulation en 2014. Bien que pour des raisons juridiques ce type de matériel disparaisse, quelqu’un avait accès à une version jouable qui avait déjà été divulguée sur Internet.

Un rapport de Kotaku a révélé qu’au début de la journée, la scène StarCraft avait donné de quoi parler avec la fuite soudaine d’une version jouable de StarCraft: Ghost pour Xbox, un jeu qui n’a jamais vu le jour bien qu’il soit l’un des projets qu’ils appelaient le plus Attention à l’ère de la PS2, GameCube et Xbox. Tout a commencé quand un utilisateur de Twitter a publié des images de ce qui semblait être une version fonctionnelle de StarCraft: Ghost, qui fonctionnait apparemment sur la première console de Microsoft.

Qui aurait pensé il y a un mois que Starcraft Ghost fuirait sous une forme ou une autre? pic.twitter.com/24wCp4XBsE

– Andrew Borman (@ Borman18) 16 février 2020

Quelques instants plus tard, une première vidéo de gameplay de StarCraft: Ghost a été publiée sur YouTube (mais a rapidement été supprimée) et selon les informations de la personne qui l’a téléchargée, il s’agit d’une version du jeu qui a été extraite d’un kit développement de la première Xbox et est en cours de déploiement sur une Xbox 360 modifiée. À cet égard, l’utilisateur a noté que les 2 premières missions présentent de nombreux problèmes.

Après la suppression de la vidéo de YouTube, une autre est apparue avec plus de 7 minutes de jeu où vous pouvez voir comment cela pourrait être StarCraft: Ghost ou au moins sa progression de développement avant d’être suspendu indéfiniment jusqu’à son annulation.

Enfin, le rapport fait référence à la confirmation d’un utilisateur de Twitter, qui a contacté Kotaku pour afficher des images du kit de développement Xbox avec StarCraft: Ghost en cours d’exécution. En outre, cette personne a souligné que la version qui a été divulguée sur Internet est la même que celle qui se trouve dans le matériel qui n’est toujours pas divulgué.

