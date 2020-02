Ils lui proposent de travailler dans l’industrie du jeu vidéo pour sa création dans Dreams

Si vous jouez Rêves ces derniers jours, vous aurez probablement rencontré Artilleur de lame. C’est un jeu de tir de style arcade Resogun, et pour être un travail amateur, la vérité est que c’est très bien fait. Son créateur, Jimmyjules153, est au-dessus de Surf de rêve, ainsi que d’autres créations tout aussi impressionnantes. Et ce projet semble lui avoir donné un emploi de développeur de jeux vidéo professionnel.

Dans une interview avec Escapist Magazine, Jimmyjules153 Il a confirmé qu’une société de développement de jeux vidéo l’avait approché pour lui proposer un emploi dans son studio:

«Je ne m’attendais pas à avoir ce genre de soutien, mais cela me rend heureux d’avoir pu divertir autant de gens. Il y a des jeux brillants sur la page d’accueil, et c’est un honneur d’être parmi eux.

Une société européenne de développement de jeux vidéo m’a approché pour me proposer une place dans leur équipe. Je suis impatient pour l’avenir et je vois où cela pourrait me mener. »

On ne sait pas s’il a vraiment profité de l’offre, mais au moins il peut utiliser sa création au sein de Rêves pour votre CV Il est probable qu’à l’avenir, nous aurons plus d’histoires de ce type à mesure que la communauté de titres se développera.

