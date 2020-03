Ils montrent la collection Levi’s inspirée de Super Mario Bros. et a une salopette!

Hier, nous vous avons informé de l’annonce de la marque de vêtements Levi’s en relation avec une éventuelle collection inspirée de Super Mario Bros. Eh bien, le battage médiatique était tellement que quelqu’un s’est présenté et a révélé les modèles qui seront bientôt disponibles sur le marché japonais, le qui rendent hommage à l’emblématique franchise Nintendo et à certains de ses personnages.

Après que Levi’s a officialisé la collaboration avec Nintendo, le site FashionSnap n’a pas pu contenir la surprise et a dévoilé aujourd’hui les vêtements et accessoires qui font partie d’une collection Super Mario Bros. Si vous connaissez la marque, vous saurez que ses créations sont sobres et rien de saturé, vous pouvez donc vous attendre à différents vêtements avec un motif inspiré par le plombier bien-aimé créé par Nintendo et certains des personnages qui l’ont accompagné dans ses différentes aventures, comme Peach, Toad et Yoshi.

La collection, qui n’a pas encore été officiellement dévoilée par Levi’s, comprend le jean traditionnel, qui présente des motifs Super Mario Bros. et même le logo de la franchise, une étoile et un champignon sur son étiquette historique. Il existe également des shorts en jean, des t-shirts, des pulls molletonnés, des sacs à main et, comment pourrait-il manquer, un ensemble qui célèbre la trajectoire de Super Mario Bros. pendant plus de 3 décennies.

Levi’s et Nintendo s’associent avec cette collection Super Mario

Il est à noter que, jusqu’à présent, cette collection est prévue au Japon et son lancement est prévu en avril donc il n’y a pas de détails sur son éventuelle arrivée sur d’autres marchés. Nous te tiendrons informé.

