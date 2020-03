Ils offrent 27 jeux PC pour que vous restiez amusant à la maison

Le coronavirus ou COVID-19 affecte les gens du monde entier. L’une des meilleures choses que nous puissions faire pour le combattre est de rester à la maison et d’éviter autant que possible de sortir. Cela peut être ennuyeux, vous serez donc heureux de savoir qu’ils offrent 27 jeux PC pour que vous puissiez vous détendre.

Dans le cadre de la vente d’été GOG.com, CD Projekt offre 27 jeux PC, tous sans DRM. Pour les obtenir, il vous suffit de cliquer ici, de vous connecter avec votre compte, de les ajouter à votre panier et de terminer le processus d’achat.

Une fois que vous l’aurez fait, les 27 jeux vous appartiendront et vous pourrez les télécharger pour les installer sur votre ordinateur.

Quels jeux GOG.com offre-t-il?

Vous vous demandez sûrement quels sont les jeux que vous pouvez obtenir gratuitement? La plupart d’entre eux sont des jeux classiques comme Ultima 4, POSTAL ou Shadow Warrior. Parmi eux, il y a aussi des versions gratuites comme GWENT, le jeu de cartes de The Witcher.

Ici, nous présentons tous les jeux que vous pouvez obtenir:

Akalabeth: World of Doom

Prologue du sang d’Aulne

Sous le ciel d’acier

Bio Menace

Constructeurs d’Egypte: Prologue

Cayne

La vengeance de Doomdark

Eschalon: Livre I

Le vol de la reine amazonienne

GWENT: le jeu de cartes The Witcher

Bonjour voisin, version alpha

Jill of the Jungle: La trilogie complète

Legend of Keepers: Prologue

Les seigneurs de minuit

Leurre de la tentatrice

Surcharge – Teaser jouable

Carte postale: classique et non découpée

Sang-Froid: Contes de loups-garous

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Masque d’Arcadius

Teenagent

Jeu d’aventure au trésor

Tyrian 2000

Ultima 4: Quête de l’avatar

Ultima World of Adventure 2: Rêves martiens

Mondes d’Ultima: l’Empire sauvage

