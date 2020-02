Ils offrent une superbe Xbox One X avec un design Dragon Ball Z

Dragon Ball Z: Kakarot a fait ses débuts il y a environ 1 mois comme l’une des versions les plus importantes à ce jour cette année. Si vous ne le jouez toujours pas parce que vous n’avez pas de console de génération actuelle, vous devez savoir que Microsoft offre une Xbox One X avec un design Dragon Ball Z.

C’est via Twitter que Microsoft a annoncé le tirage au sort d’une Xbox One X de Dragon Ball Z: Kakarot. Il s’agit d’une console en édition spéciale qui a un design basé sur la couverture du RPG lancé par Bandai Namco Entertainment.

Maintenant, il est important de noter que ce ne sera pas le seul cadeau que le gagnant du tirage recevra. Ce qui se passe, c’est qu’il y aura également une édition de collection de Dragon Ball Z: Kakarot, qui comprend une grande statue que les fans de Dragon Ball Z vont adorer.

Ci-dessous, vous pouvez voir le prix qui, selon Microsoft, a une valeur de 698,99 $ USD.

Comment participer pour gagner la Xbox One X de Dragon Ball Z: Kakarot?

Si vous êtes intéressé à le gagner, nous avons 2 nouvelles; Un bon et un mauvais. La bonne chose est que gagner c’est très simple car il suffit de suivre quelques étapes. La mauvaise nouvelle est que la promotion ne s’applique pas au Mexique et que vous devez vivre aux États-Unis ou au Canada pour en profiter.

Vivez-vous dans l’un de ces pays? Eh bien, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Si vous avez des questions, nous vous invitons à lire les règles officielles de la promotion.

Et vous, avez-vous aimé cette console? Souhaitez-vous participer pour l’avoir? Dites-le nous dans les commentaires.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

