Ils ont fait des sons pour Halo 3 en écrasant des Xbox avec un marteau

Le compositeur de jeux vidéo Martin O’Donnell a partagé une autre vidéo en coulisses de son passage chez Bungie travaillant sur la série Halo. Ce dernier s’est concentré sur la musique et l’audio de Halo 3 en 2007, et il suit une vidéo précédente qui montrait l’incroyable enregistrement de Steve Vai de la musique rockin ‘Halo 2.

Dans cette vidéo dénichée, nous voyons et apprenons beaucoup de choses, y compris le fait qu’un certain nombre de sons de Halo 3 provenaient de la chute, du grattage et de la destruction d’une Xbox originale avec un marteau. Il y a beaucoup d’autres idées intéressantes et faits amusants dans la vidéo. Par exemple, l’un des concepteurs sonores a enregistré du son pour des soldats marchant sur la plage en captant ses propres traces sur une plage du Mexique lorsqu’il était en vacances.

Découvrez la vidéo complète ci-dessous; ça vaut bien une montre pour les fans de Halo. Le bit de smashing Xbox commence vers 1h05.

C’est un régal de voir certaines des lignes d’enregistrement de la voix des célébrités Halo 3, y compris Ron Perlman, Nathan Fillion, Nolan North, Katee Sackhoff, Adam Baldwin, Terence Stamp, John DiMaggio, Jen Taylor et David Scully.

O’Donnell a travaillé sur la franchise Halo à Bungie et est resté à bord pour écrire la musique de Destiny. Il a été licencié de Bungie en 2014, poursuivant plus tard Bungie et finalement prévalant contre le studio, obtenant des centaines de milliers de dollars.

Il travaille maintenant aux côtés de Halo et du designer Destiny Jaime Griesemer dans un nouveau studio Highwire Games. Le premier jeu de la tenue indépendante est le titre PlayStation VR Golem.

La série Halo est désormais développée dans 343 Industries, après son passage de Bungie à Microsoft. Halo Infinite est la dernière version, et elle devrait faire ses débuts en tant que titre de lancement pour la série Xbox X. Pour un aperçu des coulisses de l’audio de ce jeu, consultez les vidéos liées ci-dessous.

