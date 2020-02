Ils parviennent à vaincre le dernier boss de World of Warcraft après 10 jours de tentatives infructueuses

L’exploit de Limit a été miné par les pépins et les correctifs de dernière minute de Blizzard.

LeRaids dans World of WarcraftIls ont toujours été un défi titanesque pour les joueurs, en particulier dans la difficulté Mythique. Et cela ne change pas avecNy’alotha, ville de l’éveil, récemment introduit dans Battle for Azeroth, qui a tenu les meilleurs joueurs de WoW à distance pendant longtemps, jusqu’àles membres de Complexity Limit ont réussi à le terminer dans leur difficulté maximale après dix joursde tentatives continues.

Comme rapporté à Kotaku, hier, la guilde américaineLimit a réussi à battre le boss final du dernier raid de World of Warcraft, dans une course tendue contre les clans les plus connus du jeu deBlizzard. Une compétition qui a duré des jours non seulementpour la difficulté de N’zothen tant que chef, mais pour une série dePatchs de dernière minute de Blizzard, ce qui a rendu la tâche encore plus difficile.

En faitle chef du raid Limit s’est plaint publiquementde ces correctifs via Twitter, surchanger complètement certaines phases de bossde ce raid, et avec elle bouleversé les stratégies et les progrès de l’équipe jusqu’à présent.Et puis il y a les pépins, qui une foisils ont fait disparaître le boss final alors qu’il était déjà à 25% de santé dans sa nouvelle phase.

Maisrien de tout cela ne pourrait arrêter Limitqui, comme on le voit dans la vidéo précédente, a réussi à conquérir le dernier raid du jeu dans sa difficulté maximale, etils ont célébré avec désir après ces 10 jours d’efforts. Un défi de championnat qui est disponible dans le jeu avec l’introduction de Visions of N’zoth.

