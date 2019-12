Ils parviennent enfin à sortir du couloir «P.T.» et à explorer les rues de Silent Hill

Le 12 août 2014, Hideo Kojima, l'un des visages les plus reconnus de l'industrie du jeu vidéo, a surpris tout le monde avec le lancement de P.T., une démo qui anticipait son prochain travail: Collines silencieuses. C'était aussi la première approche des titres créatifs à l'horreur. Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro J'ai également participé au projet, tout en Norman Reedus J'allais donner vie au personnage principal.

Un modder a modifié le code de 'P.T.' quitter la salle

Cependant, un désaccord malheureux avec Konami a mis fin au jeu attenduet contraint Kojima à quitter l'entreprise japonaise pour poursuivre sa carrière de manière indépendante sous le sceau de Kojima Productions. Bien que plus de 5 ans se soient écoulés depuis l'arrivée de P.T. à la PlayStation 4, à ce jour des détails curieux continuent d'émerger Cela cache la mystérieuse démo. Bien sûr, peu sont aussi intéressants que celui que nous annoncerons aujourd'hui.

Lance McDonald, un modder dédié à la découverte du moindre détail de P.T., a atteint quitter la salle pour explorer la ville environnante, Silent Hill. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l'endroit est tout simplement effrayant. La présence de lumière est minime et, respectant l'identité de la franchise, tout semble abandonné. Sans aucun doute, de nombreux acteurs regretteront que le projet n'ait pas été consolidé; Il a promis beaucoup.

Comment l'a-t-il obtenu? Comme McDonald l'explique, les sections d'allée étaient connectées les unes aux autres en tant que boucle infinie, il était donc impossible de partir sans modifier certaines lignes du code. Lorsque ce dernier est intervenu, le modder inclus la ville comme une autre partie de la boucle. Il est à noter que la carte de Silent Hill était présente dans les archives, car à la fin de P.T. Il est rendu en temps réel dans la scène finale.

Un autre point intéressant est que la surface de Silent Hill n'a pas de physique. Autrement dit, il n'est pas possible de rester dans ses rues, car le personnage tombe dans le vide jusqu'à ce que Lisa apparaisse – le fantôme terrifiant – et mette fin à sa vie. Pour résoudre cette situation, McDonald a dû changer le code afin que La caméra du joueur flotte sur les avenues et les ruelles. Se pourrait-il que P.T. Gardez-vous encore d'autres secrets?

