“Ils prennent également en charge des centaines de sources sonores”

L’ingénieur Sony a laissé entendre que son nouveau système audio était bien meilleur que celui créé par Dolby.

Lorsque les spécifications techniques de la PS5 ont été publiées, le principal responsable de la conception de la console a fait l’éloge de la nouvelle puce audio qu’ils avaient façonnée d’après le nom deMoteur Tempest. Mark Cerny a laissé entendre que la technologie actuelle prend en charge “50 sources sonores décentes”, mais sur PlayStation 5, des centaines de sources seront lues avec une grande fidélité. Compte tenu de ces déclarations, l’une des références sonores a répondu au concepteur.

Trop d’objets simultanés peuvent créer un paysage sonore déroutantDolby Atmosest-il capable de supporter seulement 32 sources? “Non, c’est incorrect”, peut être lu dans un communiqué publié sur son site Internet. “En tant que technologie sonore, Dolby Atmos peut prendre en charge des centaines d’objets simultanément. Cela dit,” ils continuent “”.nous nous tournons vers les sages conseils des développeursde certains des premiers jeux Atmos: les polices sont un outil fantastique, maisvous devez faire preuve de retenueavec le nombre de sources actives à tout moment. Trop nombreux peuvent créer un paysage sonore déroutant. “

Les responsables de cette technologie sonore qui est disponible sur PC et Xbox One, et on suppose que dans la future Xbox Series X, ils s’assurent que la combinaison d’un si grand nombre d’objets sonores peut conduire à “des efforts inutilement longs et laborieux”[…]Plus c’est bien, mais pas nécessairement ‘mieux’ “, ajoutent-ils dans leur écriture, où ils confirment qu’ils ont également donné et soutenuSon 3Dsur la nouvelle console Microsoft.

“Nous pensons que c’estune étape cruciale pour les développeurs de jeux vidéo. Et nous sommes heureux d’entendre que Sony s’est engagé dans l’évolution du son en mettant en place une plateforme audio 3D sur PlayStation 5 “, commentent-ils. Lors de la présentation de la console, Cerny a commenté qu’actuellement la recréation de la pluie” est un son simple. Unique “, mais avec son Tempest Engine, la PS5” cherche à créer le sentiment que vous êtes sous la pluie en simulant le bruit des gouttes d’eau qui tombent autour de vous “.

Vous pouvez jeter un œil à notre analyse approfondie des fonctionnalités de la PS5 et de la Xbox Series X, où nous passons en revue tout ce qui est connu à ce jour sur les spécifications techniques des consoles de Sony et Microsoft.

