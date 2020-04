Ils prétendent que la WWE 2K21 a été annulée

La lutte de la WWE est aujourd’hui une forme de divertissement attrayante. Grâce à sa popularité, la franchise est présente dans les jeux vidéo depuis plusieurs années. Malheureusement, les résultats du dernier versement n’ont pas été ceux attendus, ce qui a donné à la série WWE 2K une mauvaise réputation l’année dernière, malheureusement, cela est aggravé par une rumeur récente selon laquelle le prochain versement a été annulé et que il y aura des changements entre la WWE et le distributeur 2K.

L’utilisateur Justin Leeper (via Comic Book), qui a travaillé sur certains épisodes de SmackDown vs. Raw a posté une vidéo sur YouTube révélant que WWE 2K21 n’arrivera pas plus tard cette année, car il aurait été annulé. “J’ai entendu de sources fiables, et je le crois sincèrement, que la WWE 2K21 a été annulée. Il n’y aura pas de match cette année “, a déclaré Leeper.

Selon les informations, il semble que la WWE et 2K changeront leur accord concernant la licence de la série de lutte, puisque le nouvel épisode de la série WWE 2K a été annulé, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de nouveau titre de la série franchise. Leeper dit qu’il y aura un changement de développeur en charge du titre. “2K publiera un type de jeu WWE différent d’un développeur de jeux vidéo différent de Visual Concepts”, a déclaré Leeper.

Compte tenu de cela, Comic Book a contacté 2K pour s’enquérir de la véracité de ces informations, mais un porte-parole du distributeur a seulement indiqué qu’il ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations.

Qu’en est-il de WWE 2K? Le prochain versement sera-t-il annulé?

Il est important de se rappeler que le dernier épisode de la franchise, WWE 2K20 n’a pas été très bien reçu, principalement en raison d’erreurs de performances importantes qui ont ruiné l’expérience. Cela peut être l’un des facteurs qui a causé les mauvaises performances de vente du jeu et a finalement poussé 2K et WWE à modifier leur accord.

En outre, nous vous rappelons que des mois avant la première, il a été annoncé que la livraison ne serait plus développée par Yuke’s en collaboration avec Visual Concepts, mais uniquement par le dernier développeur, ce qui a généré une certaine incertitude, d’autant plus que Yuke’s était en charge. de la franchise de jeux vidéo de longue date de la WWE qui allait maintenant créer son propre jeu de combat.

Les informations sur l’annulation ne sont pas officielles, nous vous recommandons donc de les prendre comme une rumeur. Nous espérons en savoir plus à ce sujet au cours de l’année. Il y aura probablement plus d’informations vers août, le mois au cours duquel la couverture du versement de l’année dernière a été révélée.

Que pensez-vous de cette éventuelle annulation? Pensez-vous qu’il y a un changement dans le développeur en charge de la série de combats? Dites-le nous dans les commentaires.

WWE 2K20 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations à son sujet en consultant son dossier.

