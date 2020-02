Ils prétendent que Telltale fonctionne dans un nouveau jeu Borderlands

Telltale Games a connu une mauvaise période ces dernières années, mais au final les actions ont été achetées par LCG Entertainment pour continuer à fonctionner sous le même nom et conserver certaines licences de la société, ainsi que du personnel. Apparemment, le développeur prévoit de revenir très fort, avec des projets impliquant les franchises Borderlands et Poker Night, selon des informations non officielles qui viennent d’être révélées.

À cette occasion, l’utilisateur de reddit hereitismydude a déclaré dans une publication que Gearbox prépare Tales from the Borderlands 2 et qu’il devrait être le prochain grand jeu de Telltale Games, anciens managers de cette sous-série. Ce titre serait divisé en saisons; le second serait en charge d’AdHoc Studio.

En fait, cette étude est celle qui travaille sur le déjà annoncé The Wolf Among Us 2, car elle sera chargée de développer la narration afin que Telltale Games (qui dispose déjà des ressources qui seront utilisées dans le jeu) puisse commencer Travaillez dans des environnements et un gameplay.

La source indique que le travail de Telltale Games dans The Wolf Among Us 2 sera interrompu et que, dans l’intervalle, le jeu Poker Night 3 prendra fin, ce qui est entièrement développé par eux. Les informations indiquent que le titre devrait être annoncé à l’E3 2020 et sera disponible quelques jours plus tard sous forme numérique. Il est important de mentionner que ce projet sera de taille plus modérée.

Cependant, une plus grande portée est attendue avec Poker Night 3 (nom provisoire), car il est indiqué que ceux qui y jouent recevront du contenu exclusif pour Fortnite. Il est même affirmé que Skybound (maintenant détenteurs de la franchise The Walking Dead dans les jeux vidéo) prêtera l’image de Lee pour apparaître dans le jeu, qui seront de purs personnages des franchises Telltale Games.

Nous vous recommandons de prendre ces informations comme une rumeur, car elles traitent de détails qui n’ont pas été annoncés par les développeurs en question. Cependant, vous devez savoir que l’utilisateur hereitismydude est connu pour avoir divulgué The Wolf Among Us 2 et Batman: Shadows Edition, qui ont été officiellement révélés peu de temps après.

Que pensez-vous de ces informations? Êtes-vous enthousiasmé par le possible retour de ces 2 franchises? Laquelle vous excite le plus? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous êtes intéressé par la nouvelle histoire de Telltale Games, alors vous devez savoir que LCG dit qu’il ne fera pas les mêmes erreurs d’étude. Dans ce lien, vous pouvez en savoir plus sur AdHoc, l’étude formée par des vétérans de l’ancien développeur. Nous vous invitons à cette page pour lire plus de nouvelles sur Telltale Games.

