Ils recréent Ghost of Tsushima dans Dreams et le résultat est incroyable

En attendant patiemment l’arrivée de la prochaine aventure japonaise de Sucker Punch, fantôme de Tsushima, vous pouvez déjà voir une reconstitution impressionnante du jeu dans Rêves. En fait, il est si bien fait que vous pourriez facilement vous faire passer pour une ancienne version du titre.

Ghost of Tsushima made in Dreams sur PS4 #MadeInDreams #GhostOfTsushima # PS4share @Playstationbrah pic.twitter.com/Qdw56xh45P

– DREAMS PS4 (@JRPyznar) 20 février 2020

Cette recréation a été réalisée par l’utilisateur thrjoker594 et y travaille depuis juin 2019. Depuis lors, l’utilisateur a documenté sa création et la façon dont il a presque réussi à créer une réplique exacte de cette scène emblématique de Fantôme de Tsushima. Les sons, les mouvements et l’éclairage sont parfaits, avec une grande attention aux détails. Même un autre utilisateur de Twitter Je crée une vidéo comparant les deux versions:

pic.twitter.com/ywniUZ14N4

– Marco (@MarcoAnFeIo) 21 février 2020

Il n’y a pas longtemps, Sucker punch a révélé que ce serait son projet le plus ambitieux et le plus important à ce jour, et pour cette raison, ils n’ont pas pu nous donner une date exacte pour le début de Fantôme de TsushimaEh bien, ils veulent vraiment prendre leur temps avec lui. D’autre part, Shuhei Yoshida Il avait déjà eu l’occasion de jouer l’an dernier, et ici vous pouvez savoir ce qu’il en pensait.

Il est prévu que Fantôme de Tsushima J’ai fait ses débuts pour la PlayStation 4 au milieu de cette année.

Source: thrjoker594

.