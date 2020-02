Ils recréent Piccoro avec le pouvoir de Green Lantern

Dragon Ball Z Il a bénéficié d’un nombre considérable de croisements pendant son séjour dans le monde de l’anime, la franchise étant entrelacée avec d’autres séries de Shonen dans les jeux vidéo, comme Force de saut, et même un spécial en anime où Goku, Vegeta et le reste du Guerriers Z ils ont rencontré les pirates de One Piece! Cependant, de nombreux fans ne sont pas satisfaits de ces croisements et se sont donné la tâche de créer les leurs.

Le Green Latern Corps. Je choisirais probablement quelqu’un comme Piccoro de porter la bague, étant donné que le Namekian a certainement la capacité de “surmonter sa plus grande peur”, le mantra que les responsables de l’espace ont porté depuis leur existence. Mais à quoi ressemblerait ce guerrier s’il appartenait vraiment à cette organisation? Eh bien, un fan a déjà la réponse.

J’ai vraiment aimé le Blue Lantern Goku, j’ai donc redessiné mon Green Lantern Piccolo! de r / dbz

Grâce à Dragon Ball Super, Piccoro est retourné aux réflecteurs, en partie pour Tournoi de pouvoir et l’arc récent de Moro qui s’est développé dans le manga. Bien qu’il n’atteigne toujours pas le même niveau de puissance que le Saiyans ou même ceux Androïdes, Piccoro nous étonne toujours chaque fois que nous le voyons en action.

