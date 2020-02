Ils révèlent Baldur’s Gate III et il ressemble à ce que les fans attendaient

Bonne nouvelle pour les amateurs de RPG old school! Comme promis, aujourd’hui, le premier regard sur Baldur’s Gate III a été révélé. Grâce à cela, nous pouvons déjà voir à quoi ressemble le prochain épisode de cette légendaire série RPG.

Larian Studio, le studio en charge de Baldur’s Gate III, a sorti une scène de film du projet attendu. On y voit que c’est un RPG qui nous transportera dans un monde sombre habité par différentes créatures qui vivent en tension constante.

Un monde avec ces problèmes entraîne une énorme catastrophe pour les citoyens ordinaires, qui finissent par être les dommages collatéraux d’une lutte épique et mémorable.

Voulez-vous voir la scène du film Baldur’s Gate III? Ensuite, nous ne vous en dirons pas plus et nous vous le présentons ci-dessous:

Il y avait aussi le gameplay Baldur’s Gate III

Ce n’est pas tout, puisque Larian Studio était présent au PAX East 2020 pour montrer son jeu avec hype et soucoupe. Grâce à cela, je publie plus de 20 minutes de gameplay Baldur’s Gate III et là, nous pouvons voir que cela promet d’être un jeu qui plaira aux fans de RPG.

Pour commencer, la vidéo nous montre que Baldur’s Gate III aura un système de création de personnages profond, qui aura plusieurs races et classes. Certains d’entre eux seront disponibles dans votre période d’accès anticipé, mais d’autres seront ajoutés au fil du temps. Il y aura également plusieurs histoires de personnages que vous pouvez choisir pour en profiter.

Au cas où vous l’auriez manqué: Baldur’s Gate III offrira plus de 100 heures de contenu

La vidéo avec gameplay montre qu’il s’agit d’un RPG informatique de style classique, mais avec une touche moderne. Il nous donne également un aperçu de son système de dialogue et du système de combat au tour par tour.

Il convient de mentionner que Larian Studio a également permis à plusieurs médias de jeter un œil à Baldur’s Gate III. Donc, si vous effectuez une recherche sur YouTube ou Internet, vous trouverez sûrement des impressions et un gameplay inédits du jeu attendu.

Et vous, aimez-vous l’apparence de Baldur’s Gate III? Dites-le nous dans les commentaires.

Baldur’s Gate III est en cours de développement pour PC et Google STADIA. Nous vous rappelons que ce projet fera ses débuts en tant que diplôme d’accès anticipé cette année. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

