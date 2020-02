Ils révèlent les emplacements des mystérieux messages de Fortnite

Epic Games aime faire les choses en grand en ce qui concerne les publicités liées à Fortnite: Battle Royale et comme cela s’est produit à d’autres occasions, la société a lancé une stratégie qui laisse de nombreuses questions sur ce qui s’en vient et en même temps Le temps a augmenté le battage médiatique des fans. Cependant, cette fois, les plans Epic sont mondiaux et la chose la plus intéressante est qu’ils brisent le quatrième mur.

Après le battage médiatique de Fortnite: les fans de Battle Royale sont allés dans les nuages ​​avec la révélation de messages mystérieux qui sont apparus dans les comptes officiels du jeu sur les réseaux et à travers des affiches interactives dans différentes parties du monde, certains joueurs ont commencé à recueillir les informations qui ont été montrées jusqu’à présent. Comme vous le savez, tout ce qui a à voir avec Fortnite: Battle Royale à ce moment est devenu noir et or à cause de l’arrivée d’une organisation appelée The Agency, dont les messages circulent dans le monde entier, rendant l’arrivée de nouveaux contenus imminente pour le jeu

Transmission interceptée

FN.CH02.S02

Origine == Au

022020 pic.twitter.com/qBrpm1s1A8

– Fortnite (@FortniteGame) 18 février 2020

Eh bien, grâce à l’enthousiasme de la communauté, il a été possible de recueillir les messages de l’Agence qui sont révélés en composant les numéros de téléphone qui apparaissent sur les affiches promotionnelles situées dans différentes parties du monde.

Image: FNLeaksAndInfo

Comme vous pouvez le voir, quelque chose se passe dans le monde de Fortnite: Battle Royale et peut-être dans le monde réel, quelque chose qui a à voir avec une opération de l’Agence qui rencontre des difficultés après les interceptions de messages et la présence d’agents dans des endroits restreints.

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce que fait Epic, mais le battage médiatique pour ce qui vient pour Fortnite: Battle Royale augmente.

Fortnite: Battle Royale est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et mobile. Dans ce lien, vous trouverez des informations relatives au succès du titre Epic.

