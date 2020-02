Ils utilisent des jeux vidéo pour traiter l’hyperactivité et le déficit d’attention

Oui, pendant des années, nous avons entendu et lu que les jeux vidéo sont coupables de cela, qu’ils sont coupables de l’autre et récemment, cette forme de divertissement est devenue l’ennemi public numéro 1 de certaines villes ou pays. Cependant, il existe également des secteurs qui ont choisi de se concentrer sur les possibilités et le potentiel des jeux vidéo dans une perspective différente, comme les traitements médicaux, et l’initiative la plus récente se déroule dans une université aux États-Unis.

Un rapport d’ABC a révélé qu’un groupe de chercheurs de l’Université Duke a lancé un projet qui vise à déterminer l’impact positif que les jeux vidéo pourraient avoir sur le traitement du trouble d’hyperactivité et du déficit d’attention. À cet égard, le Dr Scott Kollins, chef de projet, a déclaré que cette recherche en était à ses débuts, mais jusqu’à présent, elle a donné des résultats intéressants, en particulier en termes d’amélioration des niveaux de soins des patients qui ont été en cours de thérapie.

De même, le chercheur a déclaré que les jeux vidéo ne sont pas destinés à remplacer un certain type de traitement, mais que leur utilisation est complémentaire à ceux déjà existants pour augmenter leur efficacité. D’autre part, Kollins a mentionné que jusqu’à présent, le potentiel des jeux vidéo pour traiter les cas dans lesquels les symptômes du trouble d’hyperactivité et du déficit d’attention ne sont pas si forts et sont décrits comme un bon complément à la thérapie médicale et physique est considéré .

Enfin, le rapport mentionne que les groupes d’enfants qui ont suivi une thérapie par le jeu vidéo ont joué 25 minutes par jour pendant 5 jours et les résultats ont été positifs, notamment parce qu’ils n’ont pas reçu de médicaments pendant cette période et que l’objectif a été atteint. comme s’ils avaient pris des médicaments. Cela pourrait aider les parents qui cherchent à soigner leurs enfants, car il existe des cas où le coût des médicaments est élevé et où les jeux vidéo pourraient être la réponse, surtout maintenant qu’ils sont disponibles sur de nombreuses plateformes.

