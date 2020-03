Ils vendent aux enchères la Nintendo PlayStation en un nombre record de jeux vidéo

Avant Nintendo lancé le 64 en 1996, a travaillé avec Sony sur un projet visant à créer un lecteur de disque optique pour l’emblématique Super Nintendo Entertainment System, mieux connu sous le nom de SNES. Bien qu’il ait été possible de créer un prototype, les responsables de Mario Bros. ont décidé de jeter le produit en raison du piratage qui entourait le CD-ROM à l’époque. Sony, cependant, n’est pas resté inactif et a continué à travailler sur la proposition jusqu’à ce que est finalement devenu la première PlayStation.

Sauf surprise, une seule unité du prototype survit actuellement. En 2015, Dan Diebold a trouvé la console dans une boîte d’objets appartenait à Olaf Olafsson, ancien directeur de la division américaine de Sony Computer Entertainment. Il s’avère que le père de Dan, Terry, avait acheté une propriété Olafsson aux enchères; La Nintendo PlayStation, à la surprise des acheteurs, y était stockée.

À partir de ce moment, le Diebold a commencé à exposer le prototype dans diverses expositions de jeux vidéo classiques à travers le monde, jusqu’à l’année dernière, ils ont décidé de le vendre aux enchères. En décembre dernier, en fait, ils ont assuré à Kotaku qu’une personne Je leur avais offert 1,2 million de dollars, mais a rejeté l’offre, car en payant des impôts et des dettes, ils se retrouveraient avec rien. Ils n’ont pas révélé qui c’était, mais il était clair que l’argent n’était pas un problème pour obtenir un objet aussi précieux.

La Nintendo PlayStation s’est vendue 360 ​​000 $ à un acheteur anonyme

L’enchère a commencé en février avec une offre assez élevée, même Palmer Luckey, fondateur d’Oculus VR et concepteur du premier Oculus Rift (dispositif de réalité virtuelle), était l’un des participants. Grâce à son compte Twitter, il a déclaré que son objectif était d’obtenir que la Nintendo PlayStation l’intègre dans un initiative de préservation, car il considère que c’est une console qui a marqué l’histoire des jeux vidéo.

Enfin, l’enchère s’est terminée cette semaine. La Nintendo PlayStation a été vendue pour 360 000 $, environ 319 000 euros ou 7 240 000 pesos mexicains. Oui, un montant stratosphérique, bien que très éloigné de l’offre reçue en décembre. De plus, le Diebold devra payer 60 000 $ à la maison de vente aux enchères pour commission. Certains experts de l’industrie avaient déjà prévu que les prix de ces articles seraient mis sur le marché, et non par leurs propriétaires.

Ainsi, la Nintendo PlayStation est devenue l’objet de jeu vidéo le plus cher de l’histoire. Bien sûr, son nouveau propriétaire a préféré garder l’anonymat, bien que cela ne tardera pas à être rendu public. D’autres enchères pertinentes dans le secteur étaient la copie scellée de Super Mario Bros., qui s’est vendu à 100150 $ en 2019, ou la collection de 12 jeux classiques qui a été acquise pour un million de dollars, également l’année précédente.

👇 Plus en hypertexte