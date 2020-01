Chaque année, Nintendo prépare un livre de recrutement somptueux plein d’images magnifiquement illustrées et de nostalgie. Les images de la copie de cette année sont apparues en ligne et vous pouvez les voir dans la galerie ci-dessous. Vous remarquerez des personnages Nintendo tels que Wart, Spike, Daisy, Pauline, Donkey Kong, Wiggler et plus encore!

La source

Comme ça:

J’aime chargement…

en relation