In Other Waters annoncé pour Switch, lance le printemps 2020

Envie de vous lancer dans le domaine inconnu du genre de jeu narratif? Eh bien, ce titre à venir pourrait bien être votre tasse de thé!

Le développeur Fellow Traveler a révélé que sa dernière aventure narrative Dans d’autres eaux arrivera sur Nintendo Switch, PC et Mac au printemps 2020. Le jeu voit les joueurs comme l’IA embarquée d’un explorateur galactique – qui se retrouve sur une planète sauvage et océanique. En termes de gameplay, les joueurs guideront l’exploratrice à travers divers endroits, tout en s’assurant que ses signes vitaux restent stables et en conversant paresseusement avec elle.

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous, avec plus de détails:

Récit

La race humaine a épuisé la terre de ses ressources et doit voyager vers des mondes étrangers pour assurer sa survie. Fellow Traveler et Jump Over the Age invitent les joueurs à plonger leurs orteils dans In Other Waters, une aventure narrative unique qui met les joueurs dans le rôle d’un assistant IA révélant les mystères des profondeurs turquoise d’un océan extraterrestre, sur PC, Mac et Nintendo Switch.

In Other Waters raconte l’histoire d’Ellery Vas, une xénobiologiste qui découvre la vie extraterrestre en cherchant son partenaire disparu.

Quand Ellery est appelée sur la planète Gliese 677Cc par Minae Nomura, pour arriver à une base abandonnée, elle se retrouve à la dérive dans un océan de secrets, avec à peine plus qu’une combinaison de plongée défectueuse et une étrange IA pour la guider. Vous êtes cette IA.

Dans Other Waters, le lauréat du prix du jury IndieCade Europe 2019 est une science-fiction sans soldats et sans violence se concentrant plutôt sur l’émerveillement et l’exploration, la peur et la vulnérabilité, et sur la relation entre une IA en sommeil depuis longtemps et son pilote humain. La relation entre l’IA et l’opérateur se déroule sur un récit percutant uniquement interprété par le joueur. Les profondeurs de Glies 677Cc contiennent de nombreux secrets. Pour que la vie continue, elle doit changer. Que découvrirez-vous en suivant, échantillonnant et apprenant la vie à l’intérieur de cet océan extraterrestre?

traits

Explorez un océan extraterrestre – Déplacez-vous librement dans chaque endroit, découvrez de nouvelles zones hors des sentiers battus. Ces découvertes mèneront à des améliorations qui déverrouilleront à leur tour de nouvelles zones dans des endroits précédemment visités, des quêtes secondaires supplémentaires et des conversations uniques avec Ellery.

Voir le monde à travers une lentille IA – Parcourez une interface utilisateur complexe et intuitive via les commandes tactiles ou de la souris. Interagissez avec le monde par l’observation, la numérisation, le prélèvement d’échantillons, l’étude des créatures et la modification de leur comportement.

Observez votre environnement – Pendant les plongées, scannez les lieux pour les points d’intérêt et demandez à Ellery de les visiter. Les analyses révèlent des indices, des créatures, des objets et des fonctionnalités à étudier.

Étudier des échantillons pour débloquer des secrets – Échantillonner des créatures pour les matériaux et les analyser pour comprendre comment elles sont utiles. Les échantillons vous permettent d’interagir avec l’écosystème de la planète. Déployez des échantillons pour résoudre des énigmes, débloquer de nouvelles zones, effrayer les prédateurs et nourrir les brouteurs. Trouvez et installez des mises à niveau pour plonger plus profondément dans l’océan et trouver des réponses.

Bâtissez la confiance avec Ellery – Ne gardez pas ses niveaux d’oxygène en bonne santé et vous endommagerez votre relation. Perdez de l’énergie et votre plongée sera interrompue. Même vos conversations peuvent encourager l’intimité, même si vos réponses sont limitées à oui ou non.

À venir sur PC et Nintendo Switch en 2020.

