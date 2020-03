In Other Waters arrive sur Nintendo Switch début avril

Dans d’autres eaux, La première fonctionnalité de Jump Over the Age, est un titre qui nous permet de jouer en tant qu’IA de la combinaison spatiale du xénobiologiste Ellery. Un pari vraiment intéressant dont le lancement Nintendo Switch Il était déjà connu, mais pas sa date de sortie (au-delà d’une fenêtre qui couvrait tout le printemps). Maintenant, nous pouvons affiner un peu plus. Et oui, ça tombe!

Et c’est que le distributeur indépendant Fellow Traveler, chargé de publier le titre en question, a confirmé que In Other Waters sera lancé (via eShop) prochain 3 avril. Nous parlons d’un aventure narrative dont la particularité principale est que nous ne gérons pas son protagoniste mais l’IA qui l’accompagne dans son voyage. Une histoire de science-fiction (sans connotation violente) qui nous plonge dans une planète merveilleuse avec un écosystème qui pourrait bien provenir d’un film de James Cameron lui-même. Nos devoirs? Explorez ce monde, mais sous la perspective d’une unité d’intelligence artificielle, marquée par sa relation avec Ellery et par une interface intuitive axée sur la stimulation de l’expérimentation et du développement de notre propre intuition.

Que pensez-vous de la proposition qu’In Other Waters apporte à Nintendo Switch? Sans aucun doute, nous sommes confrontés à une aventure qui tentera de nous surprendre par tous les moyens. Nous vous rappelons enfin que ledit titre est disponible en pré-achat avec une remise de 10% appliquée sur son prix de base.

