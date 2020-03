Inaba et Kamiya donnent plus de détails

Juste avant Platine Jeux (Le développeur derrière des titres comme The Wonderful 101 ou Bayonetta 2) a révélé la création d’un nouveau studio à Tokyo, a également révélé qu’elle avait commencé le développement de ce qui serait son premier jeu développé et auto-publié, connu à l’heure actuelle sous le nom de Projet G.G. Ainsi, ce titre qui est également destiné à être également mis en vente Nintendo Commutateur, est déjà parmi les plans les plus proches de l’étude et, par conséquent, Atsushi Inaba et Hideki Kamiya ont parlé de plus de détails sur ce que nous pouvons attendre de lui.

Projet G.G. ce ne sera pas un jeu d’action uniquement, selon deux des jeux de Platinum Games

Nous n’avons toujours pas de date de sortie pour Projet G.G. (ce qui est quelque chose de plus normal, car son développement a commencé très récemment), mais comme l’explique Inaba, l’étude espère ne pas prendre trois ans aux joueurs pour en profiter, mais être le premier titre qu’ils développent et auto-publier, ils aimeraient le lancer le plus tôt possible, dans un an environ. Cependant, nous devons également souligner qu’après ces mots, Kamiya a précisé qu’il préfère faire de bons jeux plutôt que de jouer rapidement. De plus, ce qu’ils savent, c’est que ils aimeraient atteindre toutes les plateformes qu’il y en a maintenant sur le marché (Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Steam), mais aussi sur les futures PS5 et Xbox Series X.

Enfin, ils ont également déclaré que ce ne sera pas un jeu très niche, puisque les histoires de héros géants sont très populaires au Japon, et bien que le jeu veuille être basé sur ce genre, ils ne veulent pas le fermer. Par conséquent, selon les mots de Kamiya, il est très probable que le projet G.G. Je ne connais pas le Japon, et ce ne sera pas un jeu strictement d’action, mais il incorporera un autre ensemble d’éléments.

