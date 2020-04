Inauguration d’une boîte de pâtes Spider-Man de 25 ans: regardez à l’intérieur

Peter dégustant une collation nettement plus savoureuse que le chef Boyardee dans Amazing Spider-Man # 578.Image: Marcos Martin et Javier Rodriguez (Marvel Comics)

Spider-Can, Spider-Can, plein de pâtes moisies en forme d’homme …

Je sais que nous traversons tous beaucoup de choses en ce moment, étant donné l’état des événements actuels. Nous sommes coincés à la maison, essayant de trouver des choses à faire [Editor’s Note: io9 has some great suggestions to that end! – Jill P.], essayer de trouver des choses à manger alors que l’épicerie devient un événement quotidien qui est soudainement semé de risques et de problèmes d’approvisionnement en nourriture. Ce qui, probablement, nous amène à ce moment de crainte enthousiaste alors que l’utilisateur de Twitter Dinosaur Dracula a ouvert une boîte de pâtes de Chef Boyardee Spider-Man (avec des mini boulettes de viande dans une sauce tomate!) …

… vers 1995.

Mes amis, je ne devrais pas avoir à vous avertir étant donné que je viens de parler d’ouvrir une boîte de nouilles pour enfants d’il y a deux décennies et demie comme si nous ouvrions l’arche de l’alliance ici, mais: aussi dégoûtant que fascinant.

Il s’avère que, contrairement à Enobarbus décrivant Cléopâtre dans Anthony and Cleopatra de Shakespeare, l’âge peut, en fait, dépérir les formes de pâtes Spider-Man du chef Boyardee (avec des mini boulettes de viande dans une sauce tomate!).

Il peut, en fait, vider leur variété infinie. Il a un peu rassis.

Il est assez étonnant que, parmi ce qui peut être qualifié diplomatiquement de détritus dans la boîte, vous puissiez toujours distinguer l’une des formes de Spider-Man lui-même:

Vous savez ce qu’ils disent de Peter Parker: quand ce gamin sera renversé, il se remettra toujours debout. Même quand il est un homme-pâtes, apparemment.

