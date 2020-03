Il y a quelques années, nous savons que LEVEL-5 développait Inazuma Eleven Ares, mais il y a quelques mois, nous avons appris que le gameplay et l’esprit du jeu avaient changé de telle manière que ses développeurs avaient décidé de changer également son nom, donc que ce projet est maintenant connu sous le nom Inazuma Eleven: la grande route des héros. Son développement était prévu pour le printemps 2020 et à l’approche de cette période, nous en savons de moins en moins sur la façon dont elle progresse, et maintenant Akihiro Hino a déclaré qu’il s’attend à pouvoir obtenir plus de détails sur le jeu en avril prochain.

Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road ne passe pas par le meilleur des situations

Vous attendiez depuis longtemps Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road, mais ce que vous avez déjà deviné s’est produit. Nous avons également dû apporter quelques modifications, comme le moteur de jeu, et le développement traverse une situation difficile. J’ai hâte d’annoncer des détails tels que la façon dont il sera lancé, en avril. Cette image n’avait pas encore été révélée. Veuillez patienter encore un peu.

De plus, l’image à laquelle Hino fait référence dans son message est celle que vous pouvez trouver un peu plus haut, une nouvelle image artistique dans laquelle nous pouvons voir les protagonistes de cette histoire qui résiste à atteindre le monde des jeux vidéo, ce que ce qui a fait que beaucoup de joueurs intéressés par la poursuite de cette saga de RPG de football ont complètement perdu tout intérêt pour Inazuma Eleven: Heroes ‘Great Road.

Et vous, pensez-vous que le jeu sortira un jour ou que malheureusement viendra un moment où une annulation définitive sera annoncée? Si vous êtes optimiste, pensez-vous que nous pourrons en profiter à un moment donné tout au long de cette année 2020?

