Inbento combine la nourriture, des puzzles et des chats mignons, et il est disponible dès aujourd’hui

Mise à jour (jeu.12 mars 2020 14:45 GMT): Comme promis, inbento a lancé aujourd’hui sur Switch. Pour célébrer, l’éditeur 7Levels a publié une bande-annonce de lancement que vous pouvez consulter ci-dessus. Tous les détails peuvent être trouvés dans notre article original ci-dessous.

Article d’origine (jeu 20 février 2020 11h00 GMT): Le mois prochain, le lancement de inbento sur Nintendo Switch, un joli petit jeu de réflexion mettant en vedette deux de nos choses préférées: les chats et la nourriture.

Une affaire rafraîchissante et relaxante, inbento s’inspire du minimalisme japonais et de la cuisine bento, où les joueurs préparent des plats savoureux sous forme de puzzle. On dit qu’il raconte une “histoire sans mots sur les chats et la parentalité” à travers d’adorables puzzles, et la bande-annonce dégage certainement une ambiance relaxante.

Voici une liste de fonctionnalités:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D’INBENTO:

– Terminez plus de 100 niveaux avec un gameplay unique assorti de motifs;

– Découvrez un conte apaisant et silencieux sur les chats et la parentalité;

– Profitez d’un design charmant inspiré de l’esthétique japonaise et de la cuisine bento;

– Battre chaque étape régulièrement grâce à une difficulté progressivement croissante;

– Relevez le défi avec des étapes bonus avancées;

– Écoutez une bande-son originale et décontractée;

– Amusez-vous encore plus grâce au support HD Rumble!

inbento sera servi sur Switch le 12 mars, au prix de 4,99 $ / 4,99 €.

Est-ce que cela semble être le casse-tête parfait pour vous? Préparez un commentaire ci-dessous.

