InBento montre un gameplay pour son lancement sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu de énigmes le style classique – de ceux de s’asseoir pour penser calmement, sans se combiner avec des éléments d’action – ajoute au catalogue de la console hybride, il est InBento, une proposition avec beaucoup d’inspiration dans la culture japonaise qui s’ouvre aujourd’hui 12 mars dans l’eShop. Ceux qui aiment le manga ou l’anime reconnaissent probablement immédiatement un élément presque omniprésent, en particulier dans ceux du thème Tranche de vie ou de l’école (et non, nous ne faisons pas référence à d’autres grands attributs anatomiques): les boîtes à bento , une sorte de boîtes à lunch où les enfants et les adultes transportent généralement leur ration alimentaire – compte tenu de la fréquence à laquelle il s’avère dans la société japonaise de manger à l’extérieur de la maison pour des raisons scolaires ou professionnelles -, distribués dans de petits compartiments, fabriqués avec des matériaux résistants à transporter solides et liquides sans problème.

Suivant cette coutume orientale, celle d’organiser la nourriture à l’intérieur desdites boîtes de manière décorative et propre, nous avons ce titre, un jeu de puzzle où nous aidons des chatons très humains à remplir des boîtes successives suivant le modèle indiqué dans chacune cas avec différents types d’aliments, à commencer par des défis très simples et visuels pour progressivement compliquer les choses. À l’occasion de sa première mentionnée, les médias de Direct Feed Games ont montré un gameplay complet de dix minutes où nous pouvons voir ce titre en mouvement, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Gameplay InBento (Nintendo Switch eShop)

Voir aussi

Source

Connexes