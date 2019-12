Incarnez un vide meurtrier dans Roombo: First Blood, un jeu furtif comique sorti aujourd'hui

Le lancement aujourd'hui sur Nintendo Switch est Roombo: First Bloodet nous doutons que vous ayez déjà joué à un jeu comme celui-ci auparavant.

Décrit comme un "jeu comique, de haut en bas et d'action furtive", celui-ci vous fait jouer le rôle d'un aspirateur robot vorace et meurtrier. Vous allez pirater des gadgets comme des lumières, des portes et des appareils pour installer des pièges, improviser des armes à partir d'objets autour de la maison et vous cacher sous des meubles pendant que vous définissez votre trajectoire avant de vous lancer sur des ennemis, le tout dans le but de repousser les cambrioleurs.

Ironiquement, étant un aspirateur, vous devrez ensuite nettoyer tout le sang que vous laissez sur le tapis avant que votre famille ne rentre à la maison. Vous pouvez voir une partie de la folie se dérouler dans la bande-annonce ci-dessus.

La liste eShop du jeu indique que Roombo: First Blood est "un jeu expérimental court comprenant 6 scénarios de difficulté définis en une seule étape et une galerie débloquable de concept art". Ce n'est peut-être pas la plus longue des expériences, alors, mais les avis des utilisateurs de Steam ont été “ très positifs '' depuis son premier lancement cet été.

Cela vous coûtera 4,99 $ sur Switch si vous voulez l'essayer, et bon – si Luigi's Mansion 3Il n'y a rien à faire, les jeux basés sur les aspirateurs peuvent être assez fantastiques.

