Inclinez-vous vers le dernier teaser de gameplay de Valorant pour Sova

Un nouveau teaser de gameplay a été révélé pour Valorant Agent Sova.

La vidéo, qui se déclenche à 30 secondes, nous donne notre premier aperçu du portier à l’arc, utilisant un fusil, l’agent russe Sova.

SOVA /// Russie

“Où qu’ils courent, je les trouverai.” # VALORANT pic.twitter.com/PGVmZMXNLh

– VALORANT (@PlayVALORANT) 19 mars 2020

Auparavant, Riot Games avait révélé des images du courageux agent britannique, Phoenix, et de l’agent américain Viper. Cette fois, nous jetons un coup d’œil à l’agent russe, Nova. Nous avons inclus ses capacités et compétences ci-dessous tirées de notre aperçu complet des personnages et des capacités ici.

Sova

Sova est votre homme à l’arc et à la flèche. Ses capacités vous aideront à suivre les mouvements ennemis et à les éliminer avec une précision impitoyable.

Shock Bolt – Tire un boulon explosif qui émet une impulsion d’énergie statique dommageable lors de l’impact.

Owl Drone – Déployez un drone pilotable qui peut tirer une fléchette qui révélera les ennemis au toucher

Capacité de signature: Recon Bolt – Tire un boulon qui déploie un émetteur sonar. Les pings du sonar marquent les ennemis proches et les révèlent.

Ultimate: Hunter’s Fury – Tire jusqu’à trois explosions d’énergie mortelles qui traversent toute la carte. Chaque ennemi touché subit de lourds dégâts et est marqué.

Images via Riot Games.

