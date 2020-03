Incroyable! Ce joueur a dépassé Breath of the Wild sans faire marcher Link

Comme vous le savez, la communauté trouve toujours des façons amusantes et créatives de passer les jeux tout en ajoutant une couche de défi. À cette occasion, nous avons appris d’un fan de The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui a terminé le titre sans faire un seul pas.

Youtuber PointCrow a documenté l’exploit, qui consistait à ne pas déplacer Link de manière conventionnelle, mais à utiliser des alternatives à la prise de mesures normales. En d’autres termes, pour se déplacer, l’utilisateur a eu recours à des sauts latéraux, frontaux et arrière. Bien que cela puisse être entendu un peu facilement, la vérité est que ce n’est pas le cas.

Pour commencer, le contrôle de Link est considérablement réduit, même un changement de direction peut être un casse-tête. Heureusement, PontCrow a résolu cela avec la fonction de la caméra de la Sheikah Slate, ce qui lui a permis de changer la direction que Link pointait sans prendre de mesures.

Un détail à prendre en compte est que les scènes ne sont pas comptées, car en elles il est courant que Link marche par défaut. En cas de marche imprudente, le joueur a chargé le dernier fichier de sauvegarde.

Pour parcourir de longues distances à grande vitesse, le youtubeur a utilisé une technique qui consistait à planifier et à larguer 2 bombes, l’une après l’autre, afin qu’en explosant, elles conduisent fortement Link.

Après avoir obtenu un équipement adéquat pour la mission qui l’attendait et après avoir parlé à un personnage clé de l’histoire, PointCrow s’est embarqué pour son voyage au château de Ganon. La tâche n’était pas simple, surtout parce que ce territoire regorge de gardiens légendaires.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ce joueur a passé Halo 3 dans le mode le plus difficile avec une guitare Guitar Hero.

À la fin de vaincre plusieurs ennemis très puissants, le joueur avait pénétré au cœur du château royal, où le légendaire Ganon attendait sous toutes ses formes et qu’il devait gagner les uns après les autres, même s’il était possible de diviser les combats à l’aide de points de sauvé.

Par la suite, PointCrow a mené la bataille finale avec le boss supérieur et a réussi à sortir victorieux sans avoir fait un seul pas. Nous vous laissons avec la vidéo de l’exploit ci-dessous.

Qu’avez-vous pensé de ce défi? Avez-vous essayé quelque chose de similaire? Voulez-vous tester vos compétences comme ce joueur? Dites-le nous dans les commentaires.

Si ces types de défis vous intéressent, alors nous ne doutons pas que vous ne voudrez pas manquer ce grand défi proposé par un joueur, qui consistait à terminer Pokémon Platinum sans recevoir un seul coup.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est disponible exclusivement pour Nintendo Switch et Wii U. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en consultant son fichier ou en consultant notre revue écrite.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.