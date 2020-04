INCROYABLE! Ce joueur bat le record du monde de Guitar Hero III

Éditeur: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord

Guitar Hero est l’une des franchises qui ont le plus marqué la septième génération de consoles. Un des épisodes les plus mémorables est Guitar Hero III: Legends of Rock et les joueurs qui l’ont joué se souviennent certainement de la chanson incroyable de DragonForce Through the Fire and Flames pour son extrême difficulté. Eh bien, aujourd’hui, près de 13 ans après le lancement du titre, un joueur a pu le terminer presque deux fois plus vite.

L’exploit est de l’utilisateur YouTube GHAddict. Ce joueur a joué la célèbre chanson DragonForce sans manquer une seule note. Ce serait une réalisation exceptionnelle même au niveau le plus simple, mais GHAddict a relevé le défi beaucoup plus loin, car il a réussi à jouer parfaitement cette chanson à un niveau expert 165% plus rapidement, ce qui lui a valu, selon le record du monde, Eh bien, aucun joueur n’a réalisé quelque chose de similaire.

Il est important de dire qu’il est vrai qu’il n’a pas obtenu le meilleur score sur cette chanson selon le Guinness World Records, puisque Danny Johnson a atteint le score le plus élevé à ce jour (985 206), par rapport à ce que GHAddict (970 058) a réalisé, mais c’est Il est important de dire que Johnson n’a pas terminé la chanson à 165% de la vitesse, ce que GHAddict a fait. De plus, lorsqu’il n’a perdu aucune note, ce dernier joueur a égalé le record de notes correctes, avec une séquence de 3722.

L’un des créateurs du jeu a félicité GHAddict

Si vous connaissez le jeu, vous saurez sans aucun doute que c’est quelque chose de surprenant, car non seulement vous avez besoin de connaître la chanson par cœur, mais vous avez également besoin d’un haut niveau de coordination et de calme pour l’exécuter correctement. Curieusement, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, GHAddict a même lu les messages pendant la lecture et a failli perdre au milieu de la chanson.

Cependant, le joueur a fini par le faire et ils l’ont beaucoup félicité dans le subreddit dédié à la franchise rythmique. Même dans sa vidéo officielle YouTube, Christopher Vance, l’un des développeurs du jeu, a commenté, célébrant le grand exploit de GHAddict.

«Il y a 14 ans, lorsque j’ai préparé cette chanson… nous l’avons presque éliminée du jeu parce que j’étais la seule personne à pouvoir la jouer pendant le premier ou le deuxième mois. Nous devions le faire [la canción Through the Fire and Flames] la chanson pour le générique, où vous ne pouviez pas perdre … car il n’y avait aucun moyen de la mettre dans la progression principale et d’attendre que les joueurs la terminent … Nous avons avancé en accéléré jusqu’à aujourd’hui et vous continuez tous de me surprendre. Je suis vraiment honoré de voir tout le merveilleux amour et plaisir mis dans notre travail acharné. Félicitations pour le nouveau record du monde! », A déclaré Vance.

On ne vous en dit pas plus et on ferait mieux de vous laisser avec ce moment incroyable.

Que pensez-vous de cet exploit? Avez-vous joué Guitar Hero III? Avez-vous déjà essayé de jouer cette chanson? À quel niveau l’avez-vous terminé? Dites-le nous dans les commentaires.

L’impact de cette série rythmique a été tel que son premier opus pourrait entrer dans le Hall of Fame des jeux vidéo. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Guitar Hero si vous visitez cette page.

